Порошенко призвал Раду принять решение для укрепления обороноспособности Украины

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал украинский парламент вернуть себе субъектность и немедленно принять решения, необходимые для укрепления обороноспособности государства. В частности, Порошенко требует проголосовать за создание ВСК по фортификациям, законопроекту о запрете московской церкви и о защите бизнеса от давления силовиков.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

"Парламент – это не только заявления. Не только трибуна для выступлений спикеров и представителей наших партнеров. Парламент имеет свою законодательную, контрольную и дипломатическую функцию", – напомнил лидер "Евросолидарности".

Он также обратил внимание на сообщение авторитетной международной организации Института изучения войны ( ISW ) о рисках внезапного прорыва россиян на фоне дефицита боеприпасов в ВСУ.

"Итак, вопрос фортификаций для нас – это вопрос жизни и смерти", – предостерегает Порошенко.

"Несколько месяцев руководство Верховной Рады не ставит на голосование Временную следственную комиссию по фортификационным сооружениям и минным полям. Все фракции парламента кроме монобольшинства дали своих представителей в комиссию. И мне это очень напоминает ситуацию за 4-5 месяцев до полномасштабного вторжения, когда с такими же ухмылками вы не ставили на голосование изменения в бюджет для усиления финансирования Вооруженных Сил", – заметил Петр Порошенко.

"Мы не будем сидеть молча. Потому что, когда нет боеприпасов, мы только вчера закупили и передаем в Вооруженные Силы 2 тысячи FPV-дронов. Мы передаем более 20 экскаваторов, бульдозеров, несколько Фоден для того, чтобы строить фортификационные сооружения", – констатирует пятый президент.

"Найдите в себе силы хотя бы проголосовать ВСК. Поставьте на голосование закон о церкви. Поставьте на голосование закон о защите бизнес-климата. Поставьте на голосование закон о мобилизации с нашими поправками – силовики вместо того, чтобы давить на бизнес, должны уходить на фронт", – считает Порошенко.

Он также напомнил президиуму ВР о Резолюции Европейского парламента от 29 февраля, требующему от Верховной Рады соблюдать правила политического плюрализма и прав оппозиции.

"Верховная Рада не имеет права пренебрегать постановлением Европарламента, равно как и спикер. Не флагом в президиуме и не наклейками на рукаве прорабатывается перспектива евроинтеграции для украинского парламента", – резюмирует Порошенко.