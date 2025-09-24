Эту ночь можно расценивать как пощечину москве, причем — в самом прямом смысле. Вчера оттуда раздавались визги и стоны по поводу беспрецедентной атаки столицы "курятника". Но тут есть один нюанс. По собственному опыту мы знаем о том, что сбитый "Шахед" не перестает нести угрозы. Конечно, если попадание по нему привело к детонации боевой части, то обломки аппарата падают на землю уже с относительно небольшой скоростью и в принципе — способны травмировать или даже убить того, кто находится на открытой местности, но не более. К тому же, практически весь аппарат собран из легких материалов и поэтому серьезное кинетическое воздействие может причинить небольшая часть деталей аппарата.

Інша справа, коли "Шахед" був уражений так, що бойова частина залишилася цілою й активною. У такому разі кілька десятків кілограмів бойової частини майже гарантовано вибухнуть від зіткнення із землею або іншою перешкодою. І тут важливо те, де опиниться ця сама перешкода. Все це ми спостерігали не раз і не два на власні очі, і цього не спостерігалося в москві позаминулої ночі. Те, що було збито, жодного разу не детонувало на землі або на якійсь перешкоді. До речі, те ж саме сталося і зі збитими дронами в Польщі.

З цього можна зробити висновок, що на москву летіли машини без бойової частини, але забезпечені іншими функціональними модулями. В результаті — просто разюча відмінність того, як падають "уламки" на промислові підприємства в провінції і як вони ж падають у москві. Очевидно, що ці уламки були іншої конструкції. Єдине, що на своїй шкурі відчули "дорогі москвичі" — ракета від "Панциря", що залетіла в одну з квартир. На тому — все.

А в цей час ЗСУ виносили НПЗ, аеродроми та інші цінні об’єкти, але столичні жителі нили про те, що у них у небі літали ракети і голосно гупали. На цьому тлі столичний мер заявив про те, що міська каналізація працювала на максимумі своїх можливостей і що якщо, а вірніше — коли буде більш потужний обстріл, то вона може не витримати і місто потоне в г**і. Тобто, дійсно серйозні втрати, понесені росіянами в інших місцях, нікого в москві не зачепили, оскільки всі були зосереджені на власних враженнях і новому досвіді.

Тим часом, наші військові продовжили саме таку послідовність подій і сьогодні виконали приблизно те ж саме, що і попередньої ночі. Так, уже точно відомо про те, що знову завдано удару по НПЗ у селищі міського типу Салават, що в Башкирії. За попередніми даними, під удар потрапила установка первинного очищення нафти АВТ-6. При цьому, приліт виявився жорстким, оскільки пожежа і величезний стовп чорного диму вказують на правильний вибір цілі.

Місцеві жителі з сумом міркують про те, що запрацює завод ще не скоро, а якщо нальоти продовжаться — то й зовсім може зупинитися. І ось буквально тільки-но атаку підтвердив місцевий гауляйтер Радій Хабіров. Зокрема, він сказав таке:

"Газпром нафтохім Салават" піддався черговій терористичній атаці безпілотників. З’ясовуємо ступінь пошкоджень. На місці працюють всі екстрені служби, вживаємо заходів для гасіння пожежі".

Зауважимо, стиль подачі новини виявився вельми незвичним: ні тобі чергових засобів ППО, ні хмари збитих дронів, ні уламків, що падають на територію промислового підприємства. Замість цього — атака безпілотників і гасять пожежу на конкретному, названому підприємстві. Очевидно, що гауляйтер у розгубленості настільки, що не дістав методичні вказівки з москви, які наказують формат тих чи інших заяв, залежно від ситуації, що склалася. Напевно, він усвідомив, що мета ЗСУ не завдати шкоди конкретному підприємству, а добити його до стану, коли воно повністю зупиниться.

Причому, він же читає їхню пресу і дивиться телевізор, де смакують новини про те, як вони вдарили по Києву і скільки людей убили, як те ж саме зробили в Одесі, Дніпрі, Запоріжжі чи Харкові і точно знає, що все це триває вже дуже давно, а винесення тих же НПЗ, на постійній основі, почалося тільки зараз. Тому до нього не могло не дійти, що путін відкрив цей рахунок і тепер, ЗСУ починають повертати борг, причому — по наростаючій і в таких далеких місцях, як Салават. Причому, нічого вдіяти з цим просто неможливо. Але це не все.

Удари були завдані по трубопровідній системі противника. Зокрема, вибухи і пожежа відзначені на нафтоперекачувальній станції "Зензеватка", Волгоградська область.

Нагадаємо про те, що згідно з відкритими джерелами, "Зензеватка" — це важливий об’єкт паливно-енергетичної інфраструктури росії, розташований у Волгоградській області. Вона входить до складу магістрального нафтопроводу "Куйбишев — Тихорєцьк", який використовується для транспортування нафти до чорноморського порту Новоросійськ. Вона належить системі "Приволжськнафтопровід", що експлуатується компанією "Транснєфть" і в її складі є резервуарний парк для аварійного зберігання нафти.

Як відомо, перший удар по цій станції було завдано 20 вересня і сьогодні ЗСУ спрацювали на "добивання" цього активу. І в першому, і в другому випадку, результатом атаки стала досить потужна пожежа. Але і це ще не все. У цей же час прилетіло по лінійно-виробничій, диспетчерській станції (ЛВДС) "Кузьмичі", розташованій у районі однойменного населеного пункту Волгоградської області. Цей об’єкт є частиною того самого трубопроводу, який качає нафту в напрямку Новоросійська.

Як нескладно здогадатися, йде системна ліквідація трубопровідної системи противника і під ударами виявилися вузлові об’єкти на нафтопроводах, які забезпечували постачання нафти в порти Новоросійська та Усть-Луги, а також, до Словаччини та Угорщини. Простіше кажучи, ЗСУ забезпечують реальне ембарго на експорт російської нафти в західному напрямку. Погодьмося, це значно серйозніші події, ніж кілька дронів над москвою, але зрозуміло, що для столичних жителів ближче те, що відбувається над їхньою головою.

Адже цієї ночі під ударами опинилися й інші локації противника, зокрема — в Таганрозі та кількох районах тимчасово окупованого Криму. Але тут є ще один важливий момент. ЗСУ садять ворога на розтяжку і змушують його тягати свої засоби ППО за напрямками, де вони очікують чергового удару. Мабуть вони щось дійсно зняли з-під москви, а тому виття, підняте аборигенами, напевно, змусить повернути все це назад, розкриваючи й так уразливі локації. Ну що ж, так і буде. Прийшов час повернення боргів.