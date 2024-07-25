Пошла купаться и исчезла в воде: в Днепре утонула 21-летняя девушка

В Днепре, отдыхая на пляже, утонула 21-летняя девушка. Она пошла купаться и исчезла под водой, а когда ее вытащили на берег, было уже поздно.

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Об этом сообщают местные СМИ. По данным источников издания "Информатор", трагедия произошла в среду, 24 июля на пляже "Солнечный".

По предварительной информации, девушка во время отдыха на реке употребляла алкоголь.

В какой-то момент она пошла скупаться и скрылась в воде.

Спасатели доставили утопленницу на берег без сознания.

К сожалению, она скончалась на месте происшествия.

Все остальные обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июля в Обуховском районе Киевщины в пруду утонул мужчина. Чтобы достать утопленника на берег, вызвали спасателей.

А на Львовщине в Яворивском районе 19 июля на озере утонул 22-летний парень, который упал в воду, плавая на матрасе в 30 метрах от берега.

На Черкасчине в селе Малая Смелянка на водоеме погибла 13-летняя девочка. Она плавала, когда на нее с высоты прыгнул парень и сломал ей шею.

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