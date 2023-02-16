После Крыма будет и Донбасс: экскомандующий армией США в Европе объяснил, почему так важно освободить полуостров

Украина никогда не будет в безопасности и никогда не сможет восстановить свою экономику, пока полуостров Крым находится под российской оккупацией. Чтобы освободить украинский полуостров ВСУ, необходимо оружие большой дальности.

Видео дня

Такое убеждение высказал во время Киевского еврейского форума ( Kyiv Jewish Forum ) бывший командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

"От Одессы до Севастополя всего 300 километров по прямой. Таким образом, Черноморский флот в состоянии прерывать или блокировать поступающие и выходящие из Одессы коммерческие перевозки. И, конечно, пока они оккупируют Крым, они могут продолжать блокировать доступ и выход из Азовского моря. Мариуполь или освобожденные порты никогда не смогут восстановиться и стать функциональными, пока Россия не контролирует доступ к морю", – отметил Ходжес.

Бывший командующий войсками США в Европе напомнил, что Крым является большой материально-технической базой и стартовой площадкой для российских беспилотников и ВВС. Поэтому он предостерег от любых соглашений, где Украина может отказаться от Крыма.

"Если бы произошло урегулирование путем переговоров, когда Украина решила, согласилась бы или на нее оказывали давление отказаться от Крыма в рамках этих переговоров, тогда россияне просто бы ждали несколько лет, пока мы не потеряем интерес, перейдем к чему-то другому, а потом они начали бы снова. Поэтому я считаю, что Крым является решающим. Когда Украина освободит Крым, то за ним будет и Донбасс", – уверен Ходжес.

Генерал в отставке настаивает на том, что Украине нужно оружие большой дальности. Это позволит сделать так, что "российским войскам придется уйти" из Крыма.

Как известно, Kyiv Jewish Forum в 2019 году был инициирован президентом Еврейской конфедерации Украины, вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса Борисом Ложкиным. Мероприятие стало ежегодным, и в 2021 году его онлайн-аудитория выросла до миллиона человек. Участниками форума традиционно являются президенты Украины и Израиля, представители парламентов и правительств, Европейской Комиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, ученые и бизнесмены.

Партнером KJF в этом году является ведущее еврейское мировое медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.