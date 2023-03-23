После обстрелов Запорожья Украина в очередной раз обратилась в Израиль за военной помощью – СМИ

После российских обстрелов гражданских объектов в Запорожье официальный Киев в очередной раз обратился к государству Израиль о предоставлении военной помощи, в том числе – систем ПРО для защиты мирного населения.

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Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

"Украинское правительство неоднократно направляло запросы о военной помощи правительству Израиля, в частности в сфере систем ПВО. Речь шла о разных платформах, от "Железного купола" до Arrow. И вот после обстрела во вторник Посольство Украины в очередной раз призвало оказать военную помощь", - отмечает издание.

В результате обстрелов во вторник в Запорожье пострадали 66 человек, погиб один человек.

Как известно, предыдущее израильское правительство отказывало в предоставлении такой помощи, аргументируя это ограничениями и оперативными соображениями. Однако речь шла о предоставлении Украине системы раннего оповещения.