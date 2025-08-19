После побега из Херсона Россия оккупировала менее 1% территории Украины – DeepState

За последние чуть более 1000 дней войны российская оккупационная армия не смогла достичь существенных успехов на поле боя. Почти за три года путинские войска смогли оккупировать менее 1 процента территории Украины.

Начиная с 12 ноября 2022 года и по сегодняшний день враг захватил 5842 кв. км украинской территории. Об этом сообщает аналитический портал DeepState.

Враг достиг несущественных результатов

По состоянию на 12 ноября 2022 года, когда враг в результате контрнаступления ВСУ сбежал из Херсона, российскими войсками было захвачено 108 651 кв. км украинской территории. После этого в течение 1010 дней полномасштабной войны территориальные завоевания россиян составляют 114 493 кв. километров.

Таким образом почти за три года боевых действий путинские войска смогли оккупировать 5842 кв. км украинской территории. Аналитики обращают внимание, что это составляет всего 0,96781% от всей площади нашего государства в международно признанных границах.

Успехи РФ в первые дни войны

Аналитики подчеркнули, что российские оккупанты имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях удалось вернуть большую часть украинской территории. После побега из Херсона 11 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор.

Что предшествовало

В сентябре 2022 года страна-агрессора Россия объявила о незаконной аннексии четырех украинских областей, включая территории, находящиеся под контролем Украины. Такие действия россиян противоречат официальному признанию независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза.

По некоторым данным, российский диктатор Путин готов прекратить агрессию против Украины только в том случае, если украинские войска полностью выйдут с территории Донецкой области. На данный момент в регионе продолжаются ожесточенные боевые действия.

Напомним, в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически главарь Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!