После завершения войны Россию нужно лишить ядерного оружия, – замминистра обороны

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк считает, что война в Украине, как и все войны в мире, должна завершиться за столом переговоров. Однако, по его убеждению, в случае подписания любого документа в нем должен содержаться пункт о лишении Москвы ядерного оружия.

Видео дня

Об этом он сказал в интервью изданию Tagesspiegel, опубликованном в пятницу, 19 января. Гаврилюк отметил, что государство-агрессор должно потерять статус ядерного государства, потому что оно является угрозой для мира.

Замминистра уверен, что начатое Россией полномасштабное вторжение должно закончиться возвращением Украины к границам 1991 года. После того, как государство будет полностью освобождено от российских оккупантов, нужно создать предохранительные механизмы для того, чтобы Кремль снова не начал готовить нападение на Украину или еще кого-то из своих соседей.

"Все войны завершаются за столом переговоров подписанием определенных документов. Думаю, то же произойдет в нашем случае. Будут подписаны соглашения – с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, и Россией с другой стороны. И этот документ должен включать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство – угроза миру", – высказался Гаврилюк.

Как сообщал OBOZ.UA, в США склонны считать правдой заявления российского диктатора Владимира Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь. Государство-террорист и его союзник развертывают такое вооружение рядом с границами НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!