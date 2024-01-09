Последний 'салют': в ВСУ показали эффектное уничтожение российского 'Солнцепека' на Авдеевском направлении. Видео

Защитники Украины уничтожили очередную тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" оккупантов. На этот раз хваленная россиянами техника сгорела на Авдеевском направлении фронта.

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Перед тем, как превратиться в металлолом, она показала последний "салют". Соответствующее видео 9 января появилось на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

На кадрах видно, что украинские воины нанесли по российской огнеметной системе, стоявшей среди заснеженного поля, только один удар. Однако он был очень точным, а дальше "Солнцепек" совершил самоуничтожение.

Вероятно, оккупанты вывели свое вооружение в поле, чтобы производить обстрел украинских позиций и населенных пунктов. Система была заряжена зажигательными или термобарическими боеприпасами 220-мм калибра, о чем свидетельствует продемонстрированный ею "салют".

Ведь после взрыва от удара ВСУ российские боеприпасы начали взрываться прямо на месте, создавая вокруг мощную "бавовну".

"Очередной русн*вый "Солнцепек" под Авдеевкой решил стать салютом", "Уничтожение российского "Солнцепека", жирнейшей цели – всегда зрелищное событие. Очередная огнеметная система врага ТОС-1А последний раз отсалютовала на Авдеевском направлении", – так прокомментировали кадры украинские военкоры Андрей Цаплиенко и Юрий Бутусов.

В сети тоже отметили, что на то, как пылает раши*тская техника, можно смотреть вечно. Там поблагодарили воинов за уничтожение вражеской системы, ведь это уберегло много жизней.

"Хорошее солнышко печет", "Это лучшие салюты, которые можно представить", "Красиво так", "Надеюсь, с экипажем", "Слава ВСУ", – добавили украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA, один из российских "Солнцепеков" защитники уничтожили на левобережье Херсонщины осенью 2023 года. Наши воины ударили по вражеской технике с помощью дрона.

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