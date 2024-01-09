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Последний "салют": в ВСУ показали эффектное уничтожение российского "Солнцепека" на Авдеевском направлении. Видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
870
Последний 'салют': в ВСУ показали эффектное уничтожение российского 'Солнцепека' на Авдеевском направлении. Видео

Защитники Украины уничтожили очередную тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" оккупантов. На этот раз хваленная россиянами техника сгорела на Авдеевском направлении фронта.

Видео дня

Перед тем, как превратиться в металлолом, она показала последний "салют". Соответствующее видео 9 января появилось на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

На кадрах видно, что украинские воины нанесли по российской огнеметной системе, стоявшей среди заснеженного поля, только один удар. Однако он был очень точным, а дальше "Солнцепек" совершил самоуничтожение.

Вероятно, оккупанты вывели свое вооружение в поле, чтобы производить обстрел украинских позиций и населенных пунктов. Система была заряжена зажигательными или термобарическими боеприпасами 220-мм калибра, о чем свидетельствует продемонстрированный ею "салют".

Последний "салют": в ВСУ показали эффектное уничтожение российского "Солнцепека" на Авдеевском направлении. Видео

Ведь после взрыва от удара ВСУ российские боеприпасы начали взрываться прямо на месте, создавая вокруг мощную "бавовну".

"Очередной русн*вый "Солнцепек" под Авдеевкой решил стать салютом", "Уничтожение российского "Солнцепека", жирнейшей цели – всегда зрелищное событие. Очередная огнеметная система врага ТОС-1А последний раз отсалютовала на Авдеевском направлении", – так прокомментировали кадры украинские военкоры Андрей Цаплиенко и Юрий Бутусов.

Последний "салют": в ВСУ показали эффектное уничтожение российского "Солнцепека" на Авдеевском направлении. Видео

В сети тоже отметили, что на то, как пылает раши*тская техника, можно смотреть вечно. Там поблагодарили воинов за уничтожение вражеской системы, ведь это уберегло много жизней.

"Хорошее солнышко печет", "Это лучшие салюты, которые можно представить", "Красиво так", "Надеюсь, с экипажем", "Слава ВСУ", – добавили украинцы.

Последний "салют": в ВСУ показали эффектное уничтожение российского "Солнцепека" на Авдеевском направлении. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, один из российских "Солнцепеков" защитники уничтожили на левобережье Херсонщины осенью 2023 года. Наши воины ударили по вражеской технике с помощью дрона.

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