Последними его словами были 'Слава Украине!': во Львове попрощались с бойцом, подорвавшим себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Фото

В среду, 21 июня, во Львове попрощались с бойцом, подорвавшим себя гранатой, чтобы не попасть в плен – Игорем Дашком. Последними словами Героя были "Слава Украине!"

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Игорь Дашко погиб 9 апреля 2022 года, во время боев за Мариуполь.

Военный прикрыл свою группу и фактически остался сам в окружении российских оккупантов. Он получил ранение, но успел уничтожить радиостанцию, чтобы она не досталась врагу. Дашко фактически пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти собратьев.

В частности, чтобы не дать врагу захватить радиостанцию и не попасть в плен, он подорвал себя. В радиоэфире прозвучали последние слова Игоря: "Слава Украине!"

Всю свою жизнь Дашко посвятил службе в ГПСУ. После окончания Академии Государственной пограничной службы Украины в 1999 году начал службу в городе Мариуполе, в управлении ГПСУ. С лета 2012 по январь 2022 проходил службу в Западном региональном управлении ГПСУ.

За месяц до российского вторжения в Украину снова перевелся в город Мариуполь.

У Героя остались жена и дочь.

Воину посмертно присвоили звание Герой Украины и воинское звание полковник. В честь Игоря Дашко назвали улицы в Самборе, Хмельницком и Львове.

Напомним, защищая Украину от российской агрессии, на фронте погиб воин ВСУ Назар Матляк из Борщев Тернопольской области. На войну он ушел с первых дней добровольцем, во время службы был награжден орденом "За мужество".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в войне с Россией войне потеряла еще одного своего героя. В боях за свободу и независимость нашей страны погиб ровенский воин-блогер "Дедусик" Виктор Суходольский. Лишь три дня назад Герой получил высокую награду – медаль "За храбрость в бою".

Ранее под Бахмутом в боях с агрессором не стало 25-летнего воина Юрия Юхимюка из Волыни. Чтобы стать на защиту Родины, в начале полномасштабного вторжения он вернулся в Украину из Германии, где жил и работал.

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