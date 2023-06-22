Последними его словами были "Слава Украине!": во Львове попрощались с бойцом, подорвавшим себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Фото
В среду, 21 июня, во Львове попрощались с бойцом, подорвавшим себя гранатой, чтобы не попасть в плен – Игорем Дашком. Последними словами Героя были "Слава Украине!"
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Игорь Дашко погиб 9 апреля 2022 года, во время боев за Мариуполь.
Военный прикрыл свою группу и фактически остался сам в окружении российских оккупантов. Он получил ранение, но успел уничтожить радиостанцию, чтобы она не досталась врагу. Дашко фактически пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти собратьев.
В частности, чтобы не дать врагу захватить радиостанцию и не попасть в плен, он подорвал себя. В радиоэфире прозвучали последние слова Игоря: "Слава Украине!"
Всю свою жизнь Дашко посвятил службе в ГПСУ. После окончания Академии Государственной пограничной службы Украины в 1999 году начал службу в городе Мариуполе, в управлении ГПСУ. С лета 2012 по январь 2022 проходил службу в Западном региональном управлении ГПСУ.
За месяц до российского вторжения в Украину снова перевелся в город Мариуполь.
У Героя остались жена и дочь.
Воину посмертно присвоили звание Герой Украины и воинское звание полковник. В честь Игоря Дашко назвали улицы в Самборе, Хмельницком и Львове.
Напомним, защищая Украину от российской агрессии, на фронте погиб воин ВСУ Назар Матляк из Борщев Тернопольской области. На войну он ушел с первых дней добровольцем, во время службы был награжден орденом "За мужество".
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