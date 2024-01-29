Утилизацию биоматериалов погибших военных нужно отменить, – вицеспикер Елена Кондратюк

В Верховной Раде собираются упразднить посмертную утилизацию биоматериалов военных. К закону, "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины с целью обеспечения прав участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство", отдельные положения которого в части хранения и утилизации биоматериала вызвали острую общественную дискуссию, подготовили и внесут поправки.

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Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Ее заявление обнародовали на официальном сайте ВР.

"Вместе с коллегами я сегодня вношу правку, которая отменит посмертную утилизацию биоматериалов. Волна общественного возмущения, надеюсь, убедит депутатов проголосовать за нее. Тем более что Министерство здравоохранения уже тоже вышло с официальным заявлением, что биоматериалы в государственных и частных клиниках уничтожать не будут!", - заявила она.

Как отметила вицеспикер, относительно изменений в базовом Законе есть разные подходы.

"Кто-то предлагает ограничить срок посмертного хранения биоматериалов во времени, например, шесть месяцев. Но здесь выступают против психологи, потому что это период глубочайшего переживания травмы. Кто-то предлагает разрешить посмертное использование только для официального партнера – мужа или жены. Но что тогда делать с парами" , которые жили в гражданском браке? Или с родителями, которые, потеряв сына, хотели бы продолжить его род? Здесь есть о чем хорошо подумать", — отметила Елена Кондратюк.

Она также подчеркнула, что поднятый вопрос шире и требует комплексного решения, путем разработки и принятия Закона, который будет регулировать все репродуктивные технологии и суррогатное (заменимое) материнство в Украине.

"Как бы мы ни улучшили сейчас этот Закон о праве на посттравматическое отцовство, это — полумера, полурешение. Потому что он обеспечивает прохождение только половины пути к взлелеянному в мечтах ребенка. Нам нужно честно и откровенно подойти к разработке комплексного Закона, который будет регулировать все вспомогательные репродуктивные технологии в нашей стране. Будет много сопротивления, моральных дилемм, перелистывания традиционных представлений... Но мы должны дать нашей нации шанс на выживание. Нам нужно сделать все, чтобы украинский генофонд не был потерян", - убеждена заместитель председателя Верховной Рады Украины.

Елена Кондратюк подчеркнула, что как вицеспикер намерена инициировать и заняться подготовкой такого комплексного Закона вместе с демографами, репродуктологами, психологами и общественными активистами.

"Мы сможем его принять только вместе, убедив общество, церковь, политиков, что современные прогрессивные изменения нужны. Эта тема действительно очень тяжелая. Но пришло время тяжелых решений, которые уже нельзя откладывать. Я уверена, что мы сможем это сделать. Ведь мы смогли убедить в важности и незаменимости посмертного донорства", – подчеркнула заместитель Председателя Верховной Рады Украины.

По ее словам, люди, которые сегодня живут благодаря этому решению, точно знают, что сказать – не учитывать "диванную" критику, а принимать решения в интересах живых.

"И, без сомнения, в нашем случае - из уважения к Героям, отдавшим свою жизнь за нашу", - подытожила Елена Кондратюк.