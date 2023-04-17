'Пострадает не только Украина': Игнат указал на риск техногенной катастрофы из-за действий РФ и объяснил, почему ВСУ нужны F-16

Страна-агрессор Россия может спровоцировать техногенную катастрофу, атакуя объекты атомной энергетики Украины. Для отражения таких действий оккупантов Силам обороны нужны истребители F-16.

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На это указал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что это вопрос ядерной безопасности всего европейского континента.

"Запад должен понимать, что F-16 нам нужны не только для прикрытия линии фронта, не только для завоевания преимущества в воздухе. Они нужны в том числе и для защиты объектов критической инфраструктуры Украины, среди которых и пять объектов атомной энергетики", – объяснил военный.

Он напомнил, что ВС РФ неоднократно обстреливали некоторые из атомных электростанций, а также российские ракеты пролетали в непосредственной близости к таким объектам.

По его словам, такими действиями Россия может спровоцировать техногенную катастрофу, в результате которой пострадает не только Украина.

"Таким образом, нашим партнерам нужно постоянно напоминать о том, что мы нуждаемся в самолетах F-16, которые способны сбивать "Калибры", "Шахеды" и другие боеприпасы, применяемые врагом", – добавил Игнат.

Накануне он подтвердил, что для победы в Украине нужны истребители F-16. Представитель Воздушных сил выразил надежду, что на следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" будет принято решение о предоставлении нашей стране таких самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Telegraph написало, что Россия устраивает изощренные ловушки, чтобы устроить засаду украинским истребителям. Эксперты рассказали, почему F-16 нужны ВСУ уже сейчас и какова цена промедления.

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