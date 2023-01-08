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Потери армии РФ в Украине превысили 111 тыс. человек: за сутки ликвидировано 430 оккупантов

Марина Лисничук
War
1 минута
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Потери армии РФ в Украине превысили 111 тыс. человек: за сутки ликвидировано 430 оккупантов

Силы обороны Украины во время боев 7 января ликвидировали около 430 оккупантов. Также защитники превратили в металлолом ряд бронемашин и некоторое вооружение войск РФ.

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Запас техники и количество путинских захватчиков, вторгшихся в нашу страну 319 суток назад, уменьшается с каждым днем. Обновленные данные о потерях врага озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что с начала войны украинские воины "демилитаризовали" уже по меньшей мере 111 170 военнослужащих российской армии.

Кроме большого количества живой силы, защитники уничтожили такую технику и вооружение оккупантов:

‒ 6130 (+5 за сутки) боевых бронированных машин;

– 4801 (+3) единицу автомобильной техники и автоцистерн;

‒ 3069 (+3) танков;

– 2065 (+3) артиллерийских систем;

– 1849 (+5) БПЛА оперативно-тактического уровня;

‒ 723 (+0) крылатые ракеты;

– 431 (+0) РСЗО;

– 285 (+0) самолетов;

– 272 (+0) вертолета;

‒ 217 (+0) средств ПВО;

‒ 183 (+1) единицы специальной техники;

– 16 (+0) кораблей/катеров.

Потери армии РФ в Украине превысили 111 тыс. человек: за сутки ликвидировано 430 оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины из Государственной пограничной службы рассказали, как остановили продвижение российской пехоты на одном из направлений под Бахмутом Донецкой области. Снайперы ликвидировали командира вражеской группы и пулеметчика, после чего захватчикам пришлось бежать.

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