Потери армии РФ в Украине превысили 111 тыс. человек: за сутки ликвидировано 430 оккупантов

Силы обороны Украины во время боев 7 января ликвидировали около 430 оккупантов. Также защитники превратили в металлолом ряд бронемашин и некоторое вооружение войск РФ.

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Запас техники и количество путинских захватчиков, вторгшихся в нашу страну 319 суток назад, уменьшается с каждым днем. Обновленные данные о потерях врага озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что с начала войны украинские воины "демилитаризовали" уже по меньшей мере 111 170 военнослужащих российской армии.

Кроме большого количества живой силы, защитники уничтожили такую технику и вооружение оккупантов:

‒ 6130 (+5 за сутки) боевых бронированных машин;

– 4801 (+3) единицу автомобильной техники и автоцистерн;

‒ 3069 (+3) танков;

– 2065 (+3) артиллерийских систем;

– 1849 (+5) БПЛА оперативно-тактического уровня;

‒ 723 (+0) крылатые ракеты;

– 431 (+0) РСЗО;

– 285 (+0) самолетов;

– 272 (+0) вертолета;

‒ 217 (+0) средств ПВО;

‒ 183 (+1) единицы специальной техники;

– 16 (+0) кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины из Государственной пограничной службы рассказали, как остановили продвижение российской пехоты на одном из направлений под Бахмутом Донецкой области. Снайперы ликвидировали командира вражеской группы и пулеметчика, после чего захватчикам пришлось бежать.

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