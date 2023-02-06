Потери армии РФ в Украине превысили 132 тыс. человек: за сутки ликвидировано 870 оккупантов
Силы обороны Украины во время боев 5 февраля ликвидировали на фронте около 870 оккупантов. Также защитники превратили в металлолом ряд бронемашин и некоторое вооружение войск РФ.
Запас техники и количество путинских захватчиков, вторгшихся в нашу страну 348 суток назад, уменьшается с каждым днем. Обновленные данные о потерях врага озвучил Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что с начала войны украинские воины "демилитаризовали" уже по меньшей мере 132 160 военнослужащих российской армии. К тому же речь идет только об убитых, тогда как количество раненых точно неизвестно.
За сутки украинские воины уничтожили 11 вражеских танков (всего 3231) и десять боевых бронированных машин (6415).
Также на фронте сожгли 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5104), пять артиллерийских систем (2231), одну РСЗО (461) ВС РФ.
Список остальной обезвреженной техники оккупантов за сутки не изменился:
– 1958 БПЛА оперативно-тактического уровня;
‒ 796 крылатых ракет;
– 294 самолета;
– 284 вертолета;
‒ 227 средств ПВО;
‒ 203 единицы специальной техники;
‒ 18 кораблей/катеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, за последние три дня воины ВСУ уничтожили три склада боекомплекта, две базы захватчиков и нефтебазу, которую использовал враг. Также защитники продемонстрировали точный удар по оккупантам на Луганщине, где ликвидировали танк и грузовик ВС РФ.
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