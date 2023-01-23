Потери кадыровцев идут на десятки: Гайдай рассказал о ''бавовне'' в Кадиевке и назвал главную сложность с деоккупацией Луганщины

Деокупация Луганской области дается ВСУ нелегко: нашим воинам сложно продвигаться, поскольку захватчики плотно заминировали территорию. Несмотря на это, защитники ежедневно идут вперед и уничтожают врага.

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Захватчики понесут потери благодаря "бавовнам" в тылу, а "мобики" из Москвы попадают в плен. О ситуации в регионе рассказал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, линия фронта приближается к Кременной – медленно, но постепенно. Ведь леса там плотно заминированы оккупантами, и имеющуюся технику для разминирования там не использовать. Еще на том направлении агрессор все время бросает в бой резервы.

"Не надо ожидать там какого-то прорыва. Но ежедневная работа наших защитников, то, как тяжело им дается продвижение и деоккупация каждого метра Луганщины, – это просто героические поступки. Все ребята мотивированы, все нормально, в целом стратегически им всего достаточно". А относительного того, чего не хватает, мы сразу реагируем и помогаем. И шаг за шагом продвижение идет вперед", – отметил Гайдай.

Он не стал говорить, на сколько километров вглубь к Кременной приблизились ВСУ. Чиновник подчеркнул, что люди, которые там не были, не смогут понять, какой ценой нашим воинам дается освобождение тех километров.

"Поэтому медленно, но уверенно все идет к тому, что наши войска все же смогут деоккупировать Кременную. Не буду говорить о днях или неделях, пусть это произойдет, когда произойдет", – подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что на этом и других направлениях фронта в области российские оккупанты несут потери. На днях в Кадиевке (Стаханов, город находится в оккупации с 2014 года. – Ред.) произошла смертельная "бавовна" в здании, где проживали захватчики.

"Местные назвали ее "джахид-гостиницей" – можно понять, почему. Оккупанты на три дня окружили ее по периметру и никого не пускали. Говорят, как всегда, "потерь нет" и "все хорошо". Но мы знаем, что это накрыли кадыровцев – потери есть и не один десяток", – рассказал глава ОВА.

В то же время в плен к воинам ВСУ попадают уже даже мобилизованные из столицы РФ Москвы.

Гайдай отметил, что россияне радуются, когда попадают в плен, потому что остаются живы после боя и знают, что относиться к ним там будут нормально.

Напомним: 21 января Силы обороны Украины нанесли удар с РСЗО HIMARS по бывшему профилакторию машиностроительного завода во временно оккупированной Кадиевке Луганской области. Там оккупанты обустроили VIP-госпиталь, в котором лечились исключительного кадыровцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайдай рассказал, что Россия стягивает силы на Луганщину в район Кременной. Туда российское командование бросило совершенно разные подразделения, от кадровых военных до кадыровцев и "вагнеровцев", чтобы остановить продвижение ВСУ.

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