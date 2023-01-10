Потери РФ в войне против Украины достигли 112,4 тыс. человек: за сутки уничтожено 710 оккупантов и еще один корабль врага

Российская армия на одиннадцатый месяц после вторжения в Украину понесла многочисленные потери среди личного состава и военной техники. На 321-й день войны в ее рядах недосчитывают уже больше 112 тыс. военнослужащих, ставших "двухсотыми".

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Накануне, кроме нескольких единиц бронемашин и вооружения врага, украинские воины ликвидировали еще один российский военный корабль. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Несколько больше информации по вражескому кораблю/катеру будет предоставлено после уточнения", – отметили военные.

Так, с начала войны вооруженные силы страны-агрессора потеряли уже 17 военных судов. Однако больше потерь они понесли именно в живой силе – 112 470 ликвидированных оккупантов, из которых 710 – за последние сутки.

Также ВСУ сожгли еще восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 4817), семь боевых бронированных машин (6154), четыре танка (3084) и четыре артиллерийские системы (2073) вражеских подразделений.

В небе были сбиты четыре БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 1860) оккупантов. В остальном количество их потерь не изменилось, на сегодня "демилитаризованы":

– 723 крылатые ракеты;

– 434 РСЗО;

– 275 вертолетов;

– 285 самолетов;

‒ 217 средств ПВО;

– 183 единицы спецтехники.

Как сообщал OBOZREVATEL, четверо бойцов Сил специальных операций ВСУ атаковали позицию оккупантов под Бахмутом. Наши воины полностью уничтожили вражеское подразделение, ликвидировав 15 захватчиков.

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