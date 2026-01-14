Силы обороны отминусовали еще 990 российских оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 990 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 221 тыс. 940 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупант, расстрелявший пленного воина ВСУ под Волчанском, получил пожизненное заключение.

Суд над 36-летним россиянином Сергеем Тужиловым состоялся в Харьковской области. Российский военный признан виновным в военном преступлении, сопряженном с умышленным убийством.

