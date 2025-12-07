ВСУ отминусовали еще 1080 оккупантов и более 700 единиц военной техники и вооружений армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1080 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 180 тыс. 870 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 56 декабря, украинские воины ликвидировали три танка (11 401), 33 артиллерийские системы (34 907), две РСЗО (1 562), 540 БпЛА оперативно-тактического уровня (87 927) и 30 крылатых ракет (4 054).

Также уничтожено 98 единиц автомобильной техники и автоцистерн (69 135).

В целом Россия за сутки потеряла 706 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 23 688 боевых бронированных машин, 1253 средства ПВО, 431 самолет, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подводную лодку и 4 015 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия пытается скрыть реальные масштабы инвалидности среди своих военных. Однако масштабы проблемы выдает скачок бюджетных расходов на протезирование.

Также сообщалось, что руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил: удары Украины наносят России больше потерь, чем все западные санкции.

