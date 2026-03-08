Силы обороны отминусовали еще 930 российских оккупантов и более полусотни артсистем за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 930 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 273 тыс. 290 человек.

Ликвидированы также почти три тысячи единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 8 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали пять танков (11 742), шесть боевых бронированных машин (24 157), 55 артиллерийских систем (38 059), три РСЗО (1 673), 2 558 БпЛА оперативно-тактического уровня (164 416) и 19 крылатых ракет (4 403).

Также уничтожено 289 единиц автомобильной техники и автоцистерн (82 101) и три единицы спецтехники (4 083).

За сутки Россия потеряла 2 938 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 322 средства ПВО, 435 самолетов, 349 вертолетов, 30 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что на Луганщине взорвали боевика Полуполтинных, который зверски пытал украинских пленных. Автомобиль, в котором находился боевик, воюющий против Украины еще с 2014-го, взорвался 6 марта около 22:40 возле бани "Фортуна" в оккупированной Кадиевке. Полуполтинных получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии.

