Потери РФ в войне против Украины превысили 130 тыс. человек: за сутки уничтожено 720 оккупантов и шесть ББМ

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 130,5 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 3 февраля, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 720 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 3 танка, 6 боевых бронированных машин и 5 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3218 танков, 6394 ББМ и 2220 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 460 единиц реактивных систем залпового огня и 225 систему противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 294 самолетов, 284 вертолетов и 1956 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 796 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5081 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 203 – специальной техники.

Напомним, издание NYT написало, что Россия потеряла в войне против Украины 200 тыс. военных убитыми и ранеными. В то же время аналитики отметили, что для Кремля жизнь солдата ничего не значит, российских диктатор Владимир Путин не меняет планов своей войны.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины "Иглой" уничтожили еще один штурмовик Су-25 вооруженных сил РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в станице Бакинской Краснодарском крае России продолжает расти кладбище, используемое частной военной компанией "Вагнер". Только за последние две недели там появились десятки новых могил, а именно – около 70 свежих захоронений.

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