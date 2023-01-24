Украинские защитники за сутки уничтожили 690 российских оккупантов и ряд техники – Генштаб

За прошедшие сутки, 23 января, навсегда закончили свою войну в Украине 690 военнослужащих российской оккупационной армии. Так, общее количество потерь личного состава противника за весь период полномасштабной войны достигло уже 122 170 оккупантов.

Видео дня

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 24 января. Кроме того, украинские защитники превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники.

В частности, больше не пригодятся врагу 2 танка (всего с 24 февраля 3152) , 8 ББМ (в общей сложности 6284), 2 артиллерийские системы (2148) и 1 РСЗО (448). Кроме того, за прошедшие сутки защитники "приземлили" 2 самолета (289) и 4 вертолета (281) вражеской армии, а также 3 БПЛА оперативно-тактического уровня (1897). Также уничтожены 4 единицы автомобильной техники (4944) и одна специальной – (194).

В целом за время полномасштабной войны в Украине враг потерял:

– 220 средств ПВО;

– 749 крылатых ракет;

– 18 кораблей.

Напомним: в пресс-службе Воздушных сил ВСУ накануне сообщили об уничтожении шести летательных аппаратов противника в небе. Россия всего за день потеряла два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Со своей стороны руководитель организации "Русь сидящая" Ольга Романова обратила внимание на то, что для участия в войне против Украины в частную военную компанию "Вагнер" было завербовано 50 тысяч российских узников. В настоящее время участие в боевых действиях принимают всего 10 тысяч человек, остальные – уже были убиты или ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22 января защитники юга Украины уничтожили вражеский катер оккупантов. С его помощью российская диверсионно-разведывательная группа пыталась высадиться на один из Потемкинских островов на Днепре;

– начальник Генерального штаба Норвегии Эйрик Кристоферсен предположил, что потери российских оккупационных войск на войне в Украине уже достигли 180 тыс. убитыми и ранеными. Несмотря на это Россия может воевать еще долго, поскольку имеет ресурс для пополнения потерь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!