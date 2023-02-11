ВСУ за сутки ликвидировали 1140 оккупантов и уничтожили 27 беспилотников врага – Генштаб

Защитники Украины в течение 10 февраля ликвидировали на фронте по меньшей мере 1140 оккупантов из России. В целом на сегодня 136 880 военнослужащих армии страны-агрессора стали "двухсотыми".

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Кроме этого, за полные 352 дня войны наши воины "демилитаризовали" тысячи единиц бронированной, автомобильной техники и сотни – авиации ВС РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме более чем тысячи путинских захватчиков на фронте, Силы обороны накануне в небе обезвредили 61 крылатую ракету (857 с начала вторжения врага) и 27 БПЛА оперативно-тактического уровня (1997).

Украинские воины сожгли еще 19 артиллерийских систем (всего 2270), девять танков (3267), восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн (5134), три боевых бронированных машины (6474) и три единицы спецтехники (214), одно средство (234) армии РФ.

Не изменилось только количество уничтоженных РСЗО вражеского войска – 463, а также его самолетов – 295, вертолетов – 286, кораблей/катеров – 18.

"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL,

Как сообщал OBOZREVATEL, за неполный год войны с Украиной Россия потеряла от 10 до 12 своих генералов. Одним из последних, в ночь на 5 февраля 2023 года, на фронте был ликвидирован Дмитрий Ульянов – командующий полком "мобиков"-мотострелков из Татарстана.

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