ВСУ за сутки ликвидировали 770 оккупантов и отправили на дно еще один корабль РФ: данные Генштаба

Защитники Украины в течение 22 января ликвидировали оккупантов 720 оккупантов и отправили на дно еще один российский военный корабль.. На 334-е сутки войны потери личного состава армии РФ в ней достигают уже 121 480 военнослужащих – от простых солдат до офицеров.

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Также запас техники захватчиков поредел еще на несколько единиц бронемашин, танков и беспилотников. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Кроме живой силы оккупационной армии, накануне наши воины сожгли восемь боевых бронированных машин (в общем 6276 ББМ) и пять российских танков (3150), четыре единицы автомобильной техники и автоцистерн (4936).

Бойцы ВСУ уничтожили по две артиллерийские системы (всего 2146), две РСЗО (447), сбили два БПЛА оперативно-тактического уровня (1894) и потопили корабль/катер врага (всех уже 18).

В остальном потери российских оккупантов за сутки не изменились, с начала войны они недосчитывают:

‒ 749 крылатых ракет;

– 287 самолетов;

– 277 вертолетов;

‒ 220 средств ПВО;

‒ 193 единицы специальной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка "демилитаризовали" сразу два склада боеприпасов оккупантов, один из которых – на Запорожском направлении. Генштаб ВСУ обнародовал видео этой "бавовны".

Со своей стороны агентство Associated Press показало ювелирную работу украинских минометчиков. Иностранное СМИ акцентировало внимание на том, что наши бойцы четко поражают позиции врага, находясь почти вплотную к нему, и бьют его же снарядами.

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