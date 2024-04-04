Потеря родных, здоровья или имущества: Лубинец объяснил, как работает Международный реестр ущерба, нанесенного Россией

Международный Реестр ущерба от российской агрессии является действенным механизмом возмещения причиненного страной-агрессором ущерба. Уже сейчас у него можно подавать запросы на возмещение ущерба по потере своего родного, потере части здоровья, психологическим потерям детей.

Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона "Єдині новини". Следующим шагом будет возмещение по уничтоженному имуществу.

"Самое главное – это вопрос справедливости. Это справедливость по отношению к гражданам Украины, которые потеряли своих родных и близких. Впервые, согласно международному законодательству, появляется такой раздел, как боль и сожаление", – отметил омбудсмен.

Реестр уже принимает информацию от украинцев, сообщил Лубинец. 43 страны мира согласились поддерживать работу этого реестра и предоставлять финансовое обоснование его деятельности. "Итак, у нас есть потенциальные партнеры, которые будут давать финансирование, которое будет направляться гражданам Украины", – заявил уполномоченный.

Вероятно, в будущем эти страны найдут юридические механизмы, чтобы получить эти средства от РФ. В первую очередь над этим также работает наше государство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Гааге запустили международный Реестр ущерба от российской агрессии. В общей сложности реестр будет состоять из 40 категорий. В будущем он будет принимать заявления и от юридических лиц.

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