Повестки могут поступать даже на имена умерших украинцев: в ТЦК дали объяснение

В Киевском территориальном центре комплектования и социальной поддержки было сделано непредсказуемое объявление. Оказалось, что повестки могут поступать на имена уже умерших военнообязанных.

Такая ситуация сложилась из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные. Соответствующее объяснение опубликовала пресс-служба ТЦК.

Так, в соцсетях распространились информация о повестке об обновлении данных, направленной в адрес умершего гражданина Украины в Оболонском районе города Киев.

"Сообщаем, что подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", – отметили в ТЦК.

Кроме того, неправильные данные о гражданах могут быть внесены другими государственными реестрами. Таким образом, ТЦК и СП не располагают полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть взяты на военную службу.

"Попутно обращаем внимание и подчеркиваем своевременное и обязательное обновление своих учетных данных", – указали в ТЦК.

Там также напомнили об административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение правил военного учета и уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период.

Напомним, известный спортивный журналист Артем Франков получил повестку. Фотографию документа, в котором ТЦК и СП Оболонского района г. Киева требует от Артема Вадимовича появится 20 апреля 2024 года для обновления данных и прохождения ВЛК опубликовал официальный Telegram-канал Франкова.

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