Повреждены десятки зданий и авто: последствия ракетного удара РФ по Полтавщине показали на видео

В ночь на 16 февраля российские оккупанты обстреляли селе Ракитное Омельницкой громады недалеко от Кременчуга на Полтавщине. В результате обстрела повреждены десять зданий и автомобили.

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Последствия российского военного преступления показало "Суспильне Полтава". Отмечается, что в результате взрыва в жилых домах выбило окна и двери, а также разрушило крыши (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На опубликованных кадрах видно, что оказавшийся под прицелом россиян двор мирных жителей засыпан обломками и поврежден.

Напомним: 16 февраля Россия снова атаковала украинские города ракетами: с двух часов до 04:30 воздушная тревога продолжалась во всех областях. Украинские силы ПВО сработали на отлично, сбив 16 ракет, на Львовщине и Кировоградщине есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Взрывы были слышны в Кременчуге, Запорожье и Днепре.

После очередного обстрела Украины армией государства-террориста РФ обломки российской ракеты были обнаружены на территории Молдовы. Опасную находку обнаружили патрульные пограничной полиции SPF Larga в Бричанском районе, граничащем с Черновицкой областью Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– утром 16 февраля россияне в очередной раз обстреляли дома жителей деоккупированной части Херсонской области, а именно села Змеевка Бериславского района. Жертвами агрессии стали двое гражданских – муж и жена;

– также в этот день российская оккупационная армия нанесла ракетные удары по авиации по городу Волчанск на Харьковщине. В результате очередного военного преступления РФ погиб 46-летний мужчина и еще шестеро получили ранения.

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