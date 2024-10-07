'Поздравили' Путина с днем рождения: атаку на российские телеканалы устроили украинские хакеры. Все подробности

Украинские хакеры 7 октября "поздравили" Путина с днем рождения, совершив масштабную атаку на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию. Утром остановилось онлайн-вещание основных пропагандистских каналов: "Россия 1", "Россия 24", "Россия Культура", РТР "Планета" и более 20 других.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA. В России не работает не только онлайн-трансляция этих каналов, но и телевещание.

Сотрудники компании жалуются, что уничтожена вся информация на серверах, включая резервные копии, не работают онлайн-сервисы и внутренние системы, нет доступа к интернету и телефонии.

Ответственность за атаку взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка "Sudo rm-RF", ранее уже неоднократно наносившая серьезные удары по России.

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