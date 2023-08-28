Пожертвовал собой ради будущего Украины: под Бахмутом погиб солдат Владимир Погляд с Прикарпатья. Фото

На войне против российских оккупантов Украина потеряла еще одного героя. Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб солдат Владимир Погляд из Долинской громады Ивано-Франковской области.

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Жизнь воина оборвалась 27 августа возле населенного пункта Ивановское Бахмутского района Донецкой области. Об этом в Facebook 28 августа сообщил глава Долинской громады Иван Дырив.

"Жестокая война унесла жизнь еще одного отважного воина, который пожертвовал собой ради будущего Украины и украинцев. Невозможно подобрать слова сострадания родным и близким Владимира. Пусть Бог даст силы пережить непоправимую потерю", – написал он.

Владимир Погляд защищал Украину в рядах противотанкового отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты. Ему было 37 лет.

В Долинской громаде обещают отдельно сообщить о времени встречи тела героя и деталях прощания с воином.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне с агрессором погиб молодой офицер ВСУ Андрей из Львова, защищавший родную землю с начала полномасштабного российского вторжения. Защитник был обручен, но его мечтам о собственной семье не суждено было сбыться.

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