Позицию Китая нельзя назвать беспристрастной: в Белом доме прокомментировали переговоры Си Цзиньпиня с Путиным

В контексте российско-украинской войны Китай нельзя считать беспристрастной страной. Пекин не осудил российское вторжение в Украину, не поддержал санкции против России и демонстрирует ряд других признаков союзника Москвы.

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Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет CNN. Таким образом, он отреагировал на заявление главы КНР Си Цзиньпина о том, что Китай якобы является беспристрастной стороной в российско-украинской войне.

"Я не думаю, что можно обоснованно воспринимать Китай как беспристрастную страну в любом случае. Они не осудили вторжение. Они не прекратили покупать российскую нефть и российские энергоносители. Президент Си счел нужным прилететь в Москву, но ни разу не поговорил с президентом Зеленским, не посетил Украину, не поинтересовался взглядом украинцев. Он и его режим продолжают повторять российскую пропаганду о том, что это какая-то война Запада против России, что это какая-то экзистенциальная угроза. По-моему, это просто куча ерунды", – сказал Кирби.

Он отметил, что о беспристрастности Китая можно было бы говорить, если бы он был готов услышать украинскую сторону и поддерживал бы такие переговоры между Киевом и Москвой, которые учитывали также украинскую позицию, а не только российскую.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 марта глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Кремль и провел встречу с президентом РФ Путиным. Она состояла из трех частей – публичной, переговоров тет-а-тет и обеда в неформальной обстановке. Неформальные переговоры политиков продолжались 4,5 часа.

Накануне Белый дом заявил, что скептически относится к встрече главы Китая и президента России, поскольку существует мало доказательств того, что их переговоры могут привести к положительным сдвигам для Украины.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит главы Китая в Москву обеспечивает "дипломатическое прикрытие" российских преступлений в Украине. По словам Блинкена, цель "мирного плана" Китая – заморозить боевые действия в Украине. Однако РФ должна полностью вывести свои войска из соседней страны.

Также озвучивалось намерение Си Цзиньпиня переговорить с Владимиром Зеленским, однако президент Украины заявил, что никакой конкретики в этом вопросе пока нет.

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