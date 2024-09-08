'Позвольте Украине бить в ответ!' Новый глава МИД призвал партнеров сделать правильные выводы

Недавно назначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал западных партнеров нашего государства снять ограничения на применение переданных вооружений для ударов по военным целям на территории РФ. Он напомнил им о том, что 51 статья Устава ООН закрепляет запрет на ограничения в защите для страны, ставшей жертвой агрессии.

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Поэтому отказ в просьбе Украины позволить бить по целям на территории России нарушает международное право, а западные страны косвенно помогают РФ убить как можно больше украинцев. Об этом Сибига написал в своем аккаунте в сети X.

"Страна, защищающаяся от агрессии в соответствии со статьей 51 Устава ООН, не может быть ограничена в защите. Международное право позволяет Украине наносить удары по законным военным целям на территории РФ. Позвольте Украине бить в ответ и защитить жизни", – призвал дипломат.

Напомним, уроженец Тернопольской области Сибига перед назначением на должность главы МИД вместо уволенного Дмитрия Кулебы работал его первым заместителем.

Свою дипломатическую карьеру Сибига начал еще в 1997 году, тогда он занял должность первого секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше.

За годы работы в дипломатической сфере новый министр успел поработать также послом Украины в Турции, возглавлял департамент консульской службы M3C Украины и занимал должность в Офисе президента Украины.

За назначение Сибиги на должность главы внешнеполитического ведомства депутаты Верховной Рады проголосовали 5 сентября: его кандидатуру поддержали 258 народных избранников, еще около 60 депутатов воздержались или не голосовали.

Предшественник Сибиги Дмитрий Кулеба 4 сентября написал заявление об увольнении, на следующий день в Верховной Раде это заявление решили удовлетворить. Сам уже экс-министр на заседание парламента не пришел и о своей работе за время нахождения в должности перед нардепами не отчитывался.

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