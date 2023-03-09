"Позволяет нам выиграть время": Сырский объяснил значение обороны Бахмута и указал на большие потери врага

Оборона города Бахмут (Донецкая область) позволяет Украине выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступлениям. Более того, ежедневно в боях за город страна-террористка Россия теряет штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".

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Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, передает пресс-служба Министерства обороны Украины. По его словам, заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина еще раз подтверждают, что в случае захвата Бахмута у противника будут развязаны руки и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике.

Актуальность содержания Бахмута постоянно только растет. Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды "Вагнера" – сказал Сырский.

Он добавил, что заявления Пригожина, которого называют "поваром диктатора Путина", еще раз доказывает очень важную роль города в общей системе обороны украинской группировки. "Тысячи врагов, погибших при штурме города – тому яркое подтверждение. Горжусь мужеством и героизмом наших воинов, которые своей стойкостью срывают планы агрессора", – отметил командующий Сухопутными войсками.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в боях за Украину погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". В свое время он получил высшую государственную награду – звание Героя Украины.

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