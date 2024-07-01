Правила войны: в ВСУ начали изучение международного гуманитарного права

В рамках проекта Женевского центра по вопросам управления в секторе безопасности ГО "Лига офицеров" провела серию тренингов среди военнослужащих по соблюдению международного гуманитарного права. Поскольку руководство Вооруженных Сил Украины обращает особое внимание на повсеместное соблюдение военнослужащими норм международного гуманитарного права, Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский принял решение о проведение таких дополнительных тренингов.

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Учебный курс разработан с учетом опыта в сфере применения международного гуманитарного права Сил обороны Украины.

Руководитель ГО "Лига офицеров", полковник в отставке, участник боевых действий, афганец Владимир Лукичев, капитан 1-го ранга, участник боевых действий Андрей Коренько, офицеры-инструкторы рассказали сержантам и офицерам о международных Конвенциях, протоколах, которые регламентируют обычаи, средства и методы ведения войны.

На тренингах инструкторы разбирали конкретные кейсы, известные случаи из истории войны, начиная с 2014 года. Объясняли, как правильно поступать в том или ином случае, на что нужно обращать внимание.

Например, речь шла о том, кого считать комбатантом, кого нет. Не комбатантами называют мирных граждан, которые не носят военную форму и оружие. Также к ним относятся капелланы, медики, юристы, снабженцы. Это люди, по которым запрещено открывать огонь. Но если кто-то из них возьмет в руки оружие, то может стать законной целью.

Говорили о правилах обращения с пленными, а также о том, как правильно вести себя в плену.

Также рассказывали об ответственности за нарушение методов ведения войны. Какие существуют суды, как правильно собирать и оформлять доказательства военных преступлений.

Отмечалось, что сроков давности по статьям о нарушении методов ведения войны не существует. И даже через 80 лет человек может понести наказание.

Общую координацию проекта проводит Центральное юридическое управление Генерального штаба ВСУ. Его начальник, полковник юстиции Богдан Шамрай на одном из тренингов подчеркнул, что соблюдение норм международного гуманитарного права является актуальны вопросом в условиях ведения в условиях ведения боевых действий.

Начальник Управления связей с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник приводил примеры освещения военных преступлений и акцентировал внимание на медиаграмотности, которая является необходимой составляющей информационной борьбы с врагом.

Всего проведено 11 занятий, на них побывали 450 военнослужащих.