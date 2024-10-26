Правительство частично восстановило бронирование военнообязанных в Украине: что известно

Кабинет министров Украины частично восстановил бронирование от мобилизации. Беспрепятственно продлить сроки бронирования смогут работники, получившие бронь до 31 мая 2024 года: решение в Кабмине аргументировали стремлением обеспечить стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе оборонной.

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Аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий будет продолжаться до середины ноября. Подробности были обнародованы в тексте правительственного решения на сайте КМУ.

"Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить бронирование на аналогичный срок. Такое протокольное решение по предложению первого заместителя министра обороны согласовано на заседании правительства 25 октября. Это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, работающих на оборону", – говорится в протокольном решении Кабмина, обнародованном 26 октября на правительственном сайте.

В КМУ также сообщили, что аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, принятых в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября. Его начали из-за "аномального роста количества критически важных предприятий и количества забронированных работников", поэтому целью аудита является усиление обороноспособности государства и недопущение злоупотреблений.

"По результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и носят ли они потенциально коррупционный характер. На основе этих данных правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны, и в пользу нашей экономики", – говорится в тексте правительственного решения.

Напомним, о том, что в Украине приостановлен процесс бронирования работников критически важных предприятий, необходимых для функционирования отечественной экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, стало известно 20 октября.

Этому предшествовало заявление первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка о том, что буквально за два месяца количество забронированных военнообязанных в Украине выросло вдвое – с 540 тысяч до более чем миллиона. Он также предложил провести аудит принятых решений с целью убедиться, что в аномальном росте отсутствует коррупционная составляющая.

Правительство пошло навстречу инициативе заместителя министра обороны и внесло соответствующий пункт в протокол №103. В соответствии с ним, до 15 ноября критические предприятия следует проверить, а до 20 ноября – доложить о результатах. И если факт неправомерного бронирования будет доказан, такое предприятие следует лишить права на предоставление брони и снять ее с уже забронированных сотрудников.

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