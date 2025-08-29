'Прекращение огня важно': Ермак – о проведении мирных переговоров с Россией

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил критическую необходимость прекращения огня, чтобы могли состояться мирные переговоры с Россией. Он заявил, что пока продолжаются атаки дронов и ракет, говорить о переговорах невозможно.

Ермак сделал заявление во время онлайн-брифинга после встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. По информации Укринформа, он рассказал, что предложение безусловного прекращения огня поступало от американской стороны еще во время встречи президента Зеленского с Трампом в Джидде, но Россия от него отказалась.

Он пояснил, что завершить переговоры за одну встречу невозможно из-за масштаба войны, которая длится более трех лет. Ермак предложил установить четкий срок прекращения огня, во время которого все стороны будут работать над поиском соглашения.

"Американцы никогда не занимали позицию, что они против [прекращения огня]. Они увидели, что Россия от этого отказывается и вообще от всего отказывается и ничего не предлагает, просто меняет стамбульский ультиматум 2022 года – там, буквы, шрифт и так далее. А вообще ничего там нового не появляется", – добавил руководитель ОП.

Предложение Ceasefire

Ермак подчеркнул, что только четкое прекращение огня позволит эффективно проводить переговоры. Он отметил, что любые встречи с лидерами не дадут результата, если продолжаются активные боевые действия. По его словам, необходимо, чтобы все участники работали над договоренностью 24/7 в течение определенного периода.

Что говорит Зеленский

Президент Украины отмечает, что безусловное прекращение огня должно стать предпосылкой для начала любых переговоров о завершении войны.

"По требованиям [российского диктатора Владимира] Путина невозможно "пройтись" под давлением оружия. Необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением", – подчеркнул глава государства на совместной с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции в Брюсселе 17 августа.

Зеленский также подчеркнул, что завершить войну возможно только путем реальных переговоров, а не их имитации. Важным пунктом любого потенциального мирного соглашения должны стать реальные и надежные гарантии безопасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Соединенные Штаты никак не давят на Украину с требованиями передать какие-то территории. Ермак также напомнил, что Украина открыта к мирному процессу и не отказывается от диалога в различных форматах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!