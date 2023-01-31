Преодолел более тысячи километров, чтобы умереть в Украине: ВСУ ликвидировали оккупанта Счастного. Фото

На войне в Украине ликвидировали российского оккупанта Виктора Счастного. Он преодолел свыше тысячи километров пути из-под Калининграда, чтобы воевать против ВСУ.

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Об сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, Иракли Комахидзе. На родине смерть захватчика подтвердили лишь на днях (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Под*х (не)счастный. 4 января 2023 года в Украине ликвидирован 29-летний российский оккупант (не)житель Калининграда Виктор (не)Счастный", – прокомментировал OSINT-эксперт.

Оккупант "демилитаризировался" на украинской земле еще в начале января, но в российских соцсетях о его смерти сообщили в конце месяца – так как тело ликвидированного военного преступника только доставили на родину.

Отмечается, что он жил в Калининграде и на путинскую войну пошел добровольцем.

"Его похоронили на этих выходных на военно-мемориальном кладбище "Курган Славы" в поселке Медведевка Гурьевского района", – говорится в сообщении.

Там добавили, что Счастный был участником организации "ВПК Витязи", которая занимается сохранением и восстановлением форта №5а "Лендорф" и "участвует в реализации проектов молодежной политики" РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали наемника ЧВК "Вагнера" Александра Кнауба из Волгоградской области. Этот 24-летний оккупант оставил бизнес в РФ, чтобы убивать украинцев.

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