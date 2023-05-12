Превратили в металлолом: ВСУ под Бахмутом уничтожили российский ЗРК Панцирь С1. Видео

Украинские артиллеристы, воюющие на Бахмутском направлении, уничтожили расхваленный россиянами зенитно-ракетный комплекс Панцирь С1. Очередной "аналоговнет", который оккупанты устанавливают на крыши домов в Москве, наши защитники превратили в металлолом в эпицентре боевых действий на востоке Украины.

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Об этом 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины рассказала на своей странице в Facebook. Военные также обнародовали соответствующее видео, снятое беспилотником.

Аэроразведка 45 ОАБр обнаружила работу вражеского ЗРК. Подразделение ракетных войск ВСУ нанесло удар по "Панцирю С1" и повредило его.

Оккупанты перетащили свой ЗРК, но его новое "безопасное" расположение обнаружила аэроразведка 132 ОРБ. После чего ракетное подразделение прямым попаданием в цель превратило вражеский зенитно-ракетный комплекс в гору металлолома.

Аэроразведка зафиксировала детонацию боекомплекта и подтвердила поражение цели.

"Минус Панцирь С1. Бахмутское направление. Аэроразведка 45 ОАБр обнаружила Панцирь С1, в сотрудничестве с ракетным подразделением и аэроразведкой 132 ОРБ комплекс превращен в металлолом", – говорится в сообщении.

Ради иронии видео уничтожения российского "Панциря" наложили на "хвалебную оду" этой технике, провозглашаемую голосом представителя страны-агрессора.

"Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцерь С-1" лидер в своем классе зенитного вооружения России", – произносит голос за кадром как раз в тот момент, когда этот самый "лидер" разносят вдребезги ВСУ.

Так четко и красиво украинские бойцы отминусовали еще один "аналоговнет" оккупантов.

Отметим, что самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 используется для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения, а также от наземных и надводных угроз.

Машину разработало тульское Конструкторское бюро приборостроения. Комплекс был создан в 1994 году, с тех пор его модернизировали. В конце 2012 года ЗРГК Панцирь-С1 взяла на вооружение армия РФ.

Развертывание комплекса занимает до 5 минут. Боекомплект Панцирь-С1 состоит из 12 ракет 57Е6-Е и 1400 снарядов. Ракеты могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км, снаряды могут лететь на расстояние до 4 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 610 российских оккупантов и 49 единиц вражеской техники. По данным Генштаба, с начала вторжения в Украину российская армия больше теряет личного состава – по состоянию на утро 11 мая уже 196 920 ее военнослужащих стали "грузом 200".