Президент Финляндии: сейчас единственный путь к миру в Украине лежит через поле боя

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что в данный момент к миру в Украине могут привести только события на поле боя. Он напомнил, что проводил переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским и после этого получил уверенность, что Киев стремится к миру.

Об этом Стубб сказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Лидер Финляндии отметил, что путь к миру "нужно с чего-то начинать".

"После переговоров с Зеленским у меня появилось ощущение, что существует искреннее стремление к миру", – отметил Стубб.

Он напомнил, что президент Украины пригласил лидеров ряда государств-партнеров на саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. При этом Стубб считает, что после этого саммита необходима встреча с представителями страны-агрессора России.

"Я надеюсь, что в ней примет участие как можно больше глав государств и правительств и что состоится встреча с Россией. Это также может произойти незаметно", – добавил президент.

Но, по его словам, сейчас "единственный путь к миру лежит через поле боя".

Также Стубб прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Глава финского государства уверен, что этот процесс "является необратимым".

Напомним, что Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности. Подписание документа состоялось в Киеве во время визита Стубба в украинскую столицу. Финский лидер также объявил о выделении его страной дополнительного пакета помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал, что войска РФ имеют продвижение на фронте в Украине, однако прогресс оккупантов ограниченный. Украина все еще может победить в этой войне, для этого ей нужна более активные поставки вооружения от Запада.

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