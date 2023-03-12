Президент Швейцарии поддержал запрет на поставку оружия Украине

Президент Швейцарии Ален Берсе поддержал запрет на передачу Украине, которая более года борется с полномасштабным вторжением России, вооружения швейцарского производства. Он сказал, что это оружие "не должно использоваться в войнах".

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Его слова в воскресенье, 12 марта, процитировало издание The Guardian. Глава государства отметил, что такая политика основана на "приверженности миру, гуманитарному праву и посредничеству, где это возможно".

Берсе сказал, что защита гуманитарного права, прав человека и Женевских конвенций "может показаться устаревшей для некоторых, но это важнее, чем когда-либо". Политик считает, что сейчас "чрезвычайно опасно выбрасывать эти фундаментальные принципы за борт".

"Что касается Швейцарии, то война не является частью нашей ДНК", – сказал Берсе, добавив, что его страна стремится "присутствовать везде, где может внести свой вклад в посредничество и мир".

Как известно, в парламенте страны выдвигается несколько инициатив по ослаблению правил реэкспорта, чтобы сделать возможной передачу оружия швейцарского производства третьими странами в Украину. Однако, как отмечается, Берсе выступает категорически против частичного отказа от нейтралитета.

"Позиция правительства ясна. Это также соответствует моей личной позиции. Швейцарское оружие не должно использоваться в войнах", – заявил президент.

Накануне издание NZZ сообщило, что Швейцария начала утилизацию устаревшего оружия, в частности зенитно-ракетных комплексов "Рапира". В рамках первого транша как минимум 60 таких систем будет демонтировано.

Утилизация оружия вызвала негативную реакцию некоторых швейцарских политиков. В то же время бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ) Петер Шнайдер выразил убеждение в том, что указанные системы еще не слишком устаревшие и могут понадобится Украине, чтобы поражать низколетающие цели, такие как беспилотники, или даже истребители и вертолеты. По мнению Шнайдера, они могли бы помочь Украине защитить гражданскую инфраструктуру.

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