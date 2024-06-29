Президент Словении во Львове на Марсовом поле почтила память погибших воинов. Фото

Президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар впервые прибыла с рабочим визитом во Львовскую область. Вместе с руководством Львовской ОВО она почтила память погибших воинов на Марсовом поле во Львове.

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Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий на своей странице в Facebook. Также были возложены цветы к памятнику словенским воинам, погибшим во время Первой мировой войны.

"С рабочим визитом во Львовскую область впервые прибыла президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар. В первую очередь на Марсовом поле возложили цветы к могиле неизвестного украинского воина, погибшего в нынешней российско-украинской войне… Народ Словении разделяет нашу боль и солидарен с нами в нашей борьбе. Почтили память всех погибших украинских Защитников и Защитниц", – отметил Козицкий.

Напомним, президент Словении Наташа Пирц Мусар 28 июня прибыла в Украину для подготовки двустороннего соглашения о безопасности. В рамках официального визита она встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским, вместе лидеры почтили память павших украинских воинов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, во время длительной паузы в военной помощи от США именно Словения тайно помогала Украине своим оружием. Пока в американском Сенате США медлили с подписанием соответствующего закона, Любляна отправила ВСУ 26 боевых бронированных машин, три БМП и крупную партию беспилотников.

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