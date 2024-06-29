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Президент Словении во Львове на Марсовом поле почтила память погибших воинов. Фото

Олег Тимченко
War
2 минуты
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Президент Словении во Львове на Марсовом поле почтила память погибших воинов. Фото

Президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар впервые прибыла с рабочим визитом во Львовскую область. Вместе с руководством Львовской ОВО она почтила память погибших воинов на Марсовом поле во Львове.

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Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий на своей странице в Facebook. Также были возложены цветы к памятнику словенским воинам, погибшим во время Первой мировой войны.

"С рабочим визитом во Львовскую область впервые прибыла президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар. В первую очередь на Марсовом поле возложили цветы к могиле неизвестного украинского воина, погибшего в нынешней российско-украинской войне… Народ Словении разделяет нашу боль и солидарен с нами в нашей борьбе. Почтили память всех погибших украинских Защитников и Защитниц", – отметил Козицкий.

Президент Словении во Львове на Марсовом поле почтила память погибших воинов. Фото
Президент Словении во Львове на Марсовом поле почтила память погибших воинов. Фото
Президент Словении во Львове на Марсовом поле почтила память погибших воинов. Фото
Президент Словении во Львове на Марсовом поле почтила память погибших воинов. Фото
Президент Словении во Львове на Марсовом поле почтила память погибших воинов. Фото

Напомним, президент Словении Наташа Пирц Мусар 28 июня прибыла в Украину для подготовки двустороннего соглашения о безопасности. В рамках официального визита она встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским, вместе лидеры почтили память павших украинских воинов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, во время длительной паузы в военной помощи от США именно Словения тайно помогала Украине своим оружием. Пока в американском Сенате США медлили с подписанием соответствующего закона, Любляна отправила ВСУ 26 боевых бронированных машин, три БМП и крупную партию беспилотников.

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