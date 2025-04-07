Приехал к друзьям и погиб: в Кривом Роге прощаются с погибшими от российского удара баллистикой по жилому кварталу

В Кривом Роге прощаются с погибшими 4 апреля от российского "Искандера" с кассетным боеприпасом, который попал по детской площадке жилого массива. Среди 20 убитых – девять детей.

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32-летний Вячеслав Ремесло также погиб во время взрыва баллистики. Он как раз ехал в своей машине. Подробнее об этом – читайте в материале OBOZ.UA.

Окончил школу и стал учителем

Вячеслав Ремесло родом с Николаевщины. В понедельник, 7 апреля, с ним попрощались в Кривом Роге, а во вторник, 8 апреля, его похоронят в родном селе Николо-Гулак. Тут он родился и вырос, окончил школу, а потом поехал учиться в Кривой Рог в педагогический институт, где получил профессию учителя.

"Он был очень хорошим человеком. Добрый, никогда никого не обидит. Веселый, даже смешной, просто душа компании, с ним всегда было интересно поговорить, он многое знал. У него были свои цели и свои мечты в жизни. Очень открытый, искренний. Я не знаю, о таких говорят, что небеса забирают лучших", – рассказала о нем OBOZ.UA знакомая Ирина.

Больше десяти лет он жил в Кривом Роге. Друзья рассказывают, что Вячеслав увлекался IT, любил что-то паять.

"Но жил он в другом районе, снимал там квартиру. Сюда, на Юбилейную, приехал к друзьям, пообщался с ними, сел в машину и собрался ехать домой. В это время Россия ударила баллистикой – и он погиб", – говорит OBOZ.UA его друг.

На одном из видео есть кадр, на котором авто Вячеслава врезалось в столб. Друзья пытались спасти его, на автомобиле повезли в больницу, но, к сожалению, врачи ничем не могли помочь, слишком тяжелыми были ранения.

"Мы только что попрощались с ним, до сих пор не могу прийти в себя и поверить, что его уже нет", – продолжает друг Славы.

Увлекался машинами

"Вячеслав был очень хорошим человеком и другом для моего сына, добрым, вежливым, с красивой улыбкой. Он никогда не отказывал в помощи. Увлекался автомобилями", – говорит OBOZ.UA о погибшем мама его друга Ольга.

В селе Николо-Гулак живет мама Вячеслава и его младшая сестра. Также у него остался отец. Мама работает медсестрой.

"Мама очень гордилась Славой, радовалась его успехам. Он окончил школу у нас в селе, потом уехал, чтобы реализовать все свои планы, но навещал своих родных, был для них опорой. У него еще осталась гражданская жена", – рассказала OBOZ.UA староста села Людмила Степановна.

Прощались с погибшими детьми

Также вчера в Кривом Роге попрощались с детьми, погибшими от российской ракеты. Среди них – 7-летний Радислав Яцко. Он вместе с родителями, 8-месячной сестрой и прабабушкой возвращался на машине с дачи, когда раздался взрыв. Весь удар пришелся на Радислава.

Хоронили и 9-летнего Германа Трипольца. Мальчик гулял во дворе, когда россияне запустили ракету. Услышав тревогу, мама выбежала во двор, но уже не успела спасти сына...

15-летние Данило Никитский и Алина Куценко также погибли. В момент удара ракеты они находились на улице. Подростки встречались, любили друг друга. Родители вместе прощались с ними, два гроба стояли рядом. Данило учился в лицее №91, Алина – в лицее №113.

В транспортно-металлургическом лицее попрощались с 16-летним Костей Новиком. Парень с 12 лет был сиротой. Но продолжал учиться и хотел стать железнодорожником.