'Приехал какой-то из штаба, и они тупо пошли на штурм': оккупант рассказал о потерях из-за неудачной атаки. Перехват

Россия продолжает платить высокую цену за полномасштабную войну, которую развязала против Украины, ежедневно теряя около тысячи своих солдат. При этом враг не меняет тактики, непрестанно забрасывая наши позиции "живым пушечным мясом". Такой очередной штурм в районе Озеряновка-Майорское на Донбассе привел к новым потерям во вражеской армии.

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Об этом говорится в перехвате Главного управления разведки. В телефонном разговоре оккупанты обсуждают необдуманный приказ высшего командования, а затем неудачные штурмовые действия, из-за чего россияне потеряли много погибших и раненых солдат.

Как становится понятно из аудиозаписи, БМП оккупантов наехало на мину, а после этого в них попал еще и фугас.

"Они пошли на штурм оказывается, с пехотой. Приехал какой-то долбо*б из начштаба. Сказал, нам саперы нужны, они пошли в тупую на штурм. Беха (боевая машина пехоты. – Ред.) поехала вперед, в**ались на тэмку (танковую мину. – Ред.)", – рассказал россиянин.

После того как оккупанты перетащили раненых из подбитой БМП в целую машину, по ним ударил фугас.

Россиянин рассказал, что их командир скончался от потери крови. По его словам, у них всего было якобы 8 БМП, а после штурма осталась одна. Все остальные были уничтожены.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери России в войне против Украины превысили ее суммарные потери во всех конфликтах после Второй мировой войны. Об этом идет речь в докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Если потери оккупантов считать вместе с ранеными и санитарными потерями, то они составляют от 200 до 250 тыс. человек.