Пригожин из кабины самолета вызвал Зеленского на дуэль в небе: если проиграет, то отдаст Бахмут. Видео

Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин залез в кабину самолета и записал очередной рекламный ролик. В нем "повар Путина" вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль "в небе".

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Саморекламу Пригожина опубликовал в своем Telegram-канале. На видео основатель ППК "Вагнер" ставит какие-то условия украинскому президенту и даже угрожает (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно из кадров, ролик записывали ночью, скорее всего, на каком-то аэродроме. Где именно – неизвестно. Пригожин сидит в военном самолете, причем на месте второго пилота, и произносит "речь", обращаясь к Зеленскому.

Обращаясь фамильярно к украинскому президенту "Владимир Саныч", он "отчитывается", что якобы приземлились после того, как "отбомбились по Бахмуту". После этого он вызвал украинского президента на дуэль.

"Завтра сажусь на МиГ-29, если будет желание, то встретимся в небе", – заявил Пригожин.

При этом "повар Путина" решил, что может ставить президенту Украины какие-либо условия и угрожать.

"Если ваша возьмет, забирайте Артемовск (Бахмут - Ред.). Если нет – пойдем на Днепр", – заявил Пригожин.

Напомним, что это далеко не первый пиарный ролик Пригожина. В частности, он "отличился" скандальным видео с кувалдой. В ноябре Пригожин записал очередной саморекламный ролик, в котором как будто бы отправил в Европейский парламент футляр из-под скрипки, в который положил кувалду "в крови" с выгравированным логотипом своего незаконного вооруженного формирования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Европарламенте предложили признать ПИК "Вагнер" террористической организацией. Депутаты в обращении отметили "продолжающиеся нарушения российскими наемниками международного права в Украине", а также их "предварительные участия в конфликтах".

В начале февраля Канада ввела санкции против российских пропагандистов и структуры Пригожина.

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