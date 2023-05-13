newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Пригожин напугал россиян позором и "глобальной трагедией": что стоит за разборками "Вагнера" с МО РФ

Олег Шевченко
War
4 минуты
14,7 т.
бои за Бахмут

Основатель так называемой ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сейчас стал главным "обличителем" высшего военного руководства страны-агрессора. Последние дни он делает очень резкие заявления, а теперь уже прямым текстом сказал, что "все идет к глобальной трагедии" для РФ. Одно из горячих мест сражений – Бахмутское направление – в ближайшее время может стать смертельной ловушкой для оккупантов.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ни дня без позора

По словам Пригожина, сейчас на Бахмутском направлении вовсе никакое не "тактическое отступление" российских войск, как попытался это преподнести спикер МО РФ Игорь Конашенков, а самое настоящее бегство с позиций. Из-за этого существует большой риск окружения его наемников в Бахмуте, поскольку "фланги трещат".

Также военный преступник предложил "прекратить врать", так как это может привести к "глобальной трагедии для России".

Накануне пресс-служба Пригожина опубликовала его письмо, в котором он пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу в Бахмут, издевательски отметив его "многолетний опыт ведения боевых действий". Издевательски – потому что у Шойгу нет военного образования, он никогда не служил в армии и не участвовал в боевых действиях. То есть, полный ноль.

Пригожин Шойгу

Поиски крайнего

Евгений Пригожин уже давно публично конфликтует с руководством российского МО. 9 мая в Telegram-канале его пресс-службы появилось почти получасовое видео, в котором он разнылся о нехватке боеприпасов, которые почему-то МО РФ не выдает "вагнерам", жаловался на трусость российской регулярной армии и пугал, что "украинцы придут в Ростов", если "фронт посыпется".

"Откровения" Пригожина о "предателях наверху" и провале армии РФ стали самой обсуждаемой темой в России. Пристально наблюдают за разразившейся "драмой" и в Украине.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, публичные конфликты между владельцем так называемой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу и главой генерального штаба армии России Валерием Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение Московии.

Евгений Пригожин Вагнер

Представитель военной разведки говорит, что одиозные главари российских оккупационных сил ныне находятся в стрессе и тревоге, вызванных неопределенностью их будущего после устранения российского диктатора Владимира Путина и окончательного поражения России в войне против Украины.

"Никто из этой троицы не желает брать на себя ответственность, именно поэтому они приступили к поиску крайних. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, кто будет виноват", – подытожил Андрей Юсов.

Пригожин напугал россиян позором и "глобальной трагедией": что стоит за разборками "Вагнера" с МО РФ

Дедлайн провален

Тем временем Вооруженные силы Украины видят признаки истощения врага на Бахмутском направлении. Сражение за Бахмут стало самым длительным с начала полномасштабного вторжения армии РФ, а город – центром масштабного столкновения Сил обороны Украины и российских оккупационных войск.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона в пятницу, 12 мая, заявил, что только за прошедшие сутки здесь произошло 40 боестолкновений, в результате которых уничтожено 190 оккупантов, 244 получили ранения и еще 15 попали в плен. Также уничтожены три танка, боевая машина пехоты, три гаубицы "Мста-Б" и пять складов с боеприпасами.

"Это свидетельствует о том, что наша оборонительная операция продолжается успешно, враг истощается и обескровливается. Ни один дедлайн "Вагнер" не выполнил, Бахмут не захвачен", – сказал Череватый.

бои за Бахмут

Он фактически "передал привет" Пригожину, который обещал Путину взять Бахмут (и таким образом утереть нос ненавистному МО РФ), однако сроки постоянно смещались. Не удалось это сделать и к наиболее сакральной для российского диктатора дате – 9 мая.

Пригожин напугал россиян позором и "глобальной трагедией": что стоит за разборками "Вагнера" с МО РФ

Сейчас минобороны РФ постепенно заменяет вымотанные и разбитые в боях подразделения "Вагнера" на оккупантов из регулярных войск РФ, мотострелковых и воздушно-десантных подразделений. Однако большинство солдат в них – это мобилизованные, не обладающие достаточной мотивацией.

Спикер Восточной группировки ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины отбросили врага на нескольких участках фронта на расстояние от 250 до полутора тысяч метров. В желании и возможностях выбить врага с нашей земли нашим воинам точно не откажешь.