Пригожин напугал россиян позором и "глобальной трагедией": что стоит за разборками "Вагнера" с МО РФ

Основатель так называемой ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сейчас стал главным "обличителем" высшего военного руководства страны-агрессора. Последние дни он делает очень резкие заявления, а теперь уже прямым текстом сказал, что "все идет к глобальной трагедии" для РФ. Одно из горячих мест сражений – Бахмутское направление – в ближайшее время может стать смертельной ловушкой для оккупантов.

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Ни дня без позора

По словам Пригожина, сейчас на Бахмутском направлении вовсе никакое не "тактическое отступление" российских войск, как попытался это преподнести спикер МО РФ Игорь Конашенков, а самое настоящее бегство с позиций. Из-за этого существует большой риск окружения его наемников в Бахмуте, поскольку "фланги трещат".

Также военный преступник предложил "прекратить врать", так как это может привести к "глобальной трагедии для России".

Накануне пресс-служба Пригожина опубликовала его письмо, в котором он пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу в Бахмут, издевательски отметив его "многолетний опыт ведения боевых действий". Издевательски – потому что у Шойгу нет военного образования, он никогда не служил в армии и не участвовал в боевых действиях. То есть, полный ноль.

Поиски крайнего

Евгений Пригожин уже давно публично конфликтует с руководством российского МО. 9 мая в Telegram-канале его пресс-службы появилось почти получасовое видео, в котором он разнылся о нехватке боеприпасов, которые почему-то МО РФ не выдает "вагнерам", жаловался на трусость российской регулярной армии и пугал, что "украинцы придут в Ростов", если "фронт посыпется".

"Откровения" Пригожина о "предателях наверху" и провале армии РФ стали самой обсуждаемой темой в России. Пристально наблюдают за разразившейся "драмой" и в Украине.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, публичные конфликты между владельцем так называемой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу и главой генерального штаба армии России Валерием Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение Московии.

Представитель военной разведки говорит, что одиозные главари российских оккупационных сил ныне находятся в стрессе и тревоге, вызванных неопределенностью их будущего после устранения российского диктатора Владимира Путина и окончательного поражения России в войне против Украины.

"Никто из этой троицы не желает брать на себя ответственность, именно поэтому они приступили к поиску крайних. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, кто будет виноват", – подытожил Андрей Юсов.

Дедлайн провален

Тем временем Вооруженные силы Украины видят признаки истощения врага на Бахмутском направлении. Сражение за Бахмут стало самым длительным с начала полномасштабного вторжения армии РФ, а город – центром масштабного столкновения Сил обороны Украины и российских оккупационных войск.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона в пятницу, 12 мая, заявил, что только за прошедшие сутки здесь произошло 40 боестолкновений, в результате которых уничтожено 190 оккупантов, 244 получили ранения и еще 15 попали в плен. Также уничтожены три танка, боевая машина пехоты, три гаубицы "Мста-Б" и пять складов с боеприпасами.

"Это свидетельствует о том, что наша оборонительная операция продолжается успешно, враг истощается и обескровливается. Ни один дедлайн "Вагнер" не выполнил, Бахмут не захвачен", – сказал Череватый.

Он фактически "передал привет" Пригожину, который обещал Путину взять Бахмут (и таким образом утереть нос ненавистному МО РФ), однако сроки постоянно смещались. Не удалось это сделать и к наиболее сакральной для российского диктатора дате – 9 мая.

Сейчас минобороны РФ постепенно заменяет вымотанные и разбитые в боях подразделения "Вагнера" на оккупантов из регулярных войск РФ, мотострелковых и воздушно-десантных подразделений. Однако большинство солдат в них – это мобилизованные, не обладающие достаточной мотивацией.

Спикер Восточной группировки ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины отбросили врага на нескольких участках фронта на расстояние от 250 до полутора тысяч метров. В желании и возможностях выбить врага с нашей земли нашим воинам точно не откажешь.