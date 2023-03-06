Пригожин объявил о сборе в Санкт-Петербурге митинга против соратника Путина губернатора Беглова

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о сборе митинга против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Между ними давно существует открытый конфликт.

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Об этом сообщают российские СМИ. Беглов является пропагандистом и соратником Путина.

Пригожин сообщил о своей позиции относительно управления Беглова.

"Сегодня приехал из Бахмута в Санкт-Петербург. Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту ездить легче. Либо в Питере надо всем пересесть на БМП, либо, наконец, уже выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел. Неужели у нас в Питере нет ни одного не зажравшегося, не заворовавшегося управленца? Просто позор. Больно смотреть, что народ терпит губернатора, который абсолютно охамел. Любой дворник будет справляться лучше него. Нам его подсунули, и мы сидим, почти четыре года терпим этот беспредел. #БегловВонИзПетербурга", – написал он в своих социальных сетях.

Также руководитель "вагнеровцов" стал призывать россиян выходить на митинг против губернатора Санкт-Петербурга.

Важно отметить, что все призывы были удалены спустя несколько часов.

Напомним, что создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в Генпрокуратуру, что губернатор Петербурга Александр Беглов "создал преступное сообщество с целью разграбления госбюджета", а позже потребовал проверить его по статье о госизмене. До этого Беглов, не называя имени Пригожина, говорил, что "известный бизнесмен" "обкрадывает детей" в сфере социального питания в Петербурге. Конфликт между предпринимателем, известным как "повар Путина", и скандальным губернатором Петербурга длится уже более двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-главарь так называемой "ДНР", террорист и международный преступник Игорь Гиркин назвал основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина психопатом и военным преступником. "Повар Путина" при этом, считает, что террорист, вредит "общему делу победы над Украиной".