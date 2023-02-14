Пригожин внезапно признал, что оккупантам не по силам взять Бахмут, и пожаловался на тяжелые бои

Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у них не получится "в ближайшее время взять Артемовск". Так оккупанты называют украинских город Бахмут на Донетчине, который пытаются захватить уже семь месяцев.

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По словам финансиста ЧВК, в этом районе "идет тяжелейшая боевая работа и штурмуются дом за домом". Таким образом он ответил на вопрос пропагандистов из сетевого издания "ГЛАС НАРОДА", поинтересовавшихся, правда ли, что "вагнеровцы" якобы заблокировали полторы тысячи человек на севере Бахмута.

"Не понимаю, откуда берется эта чепуха. По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях", – высказался Пригожин.

Он отметил, что огонь артиллерии усиливается с каждым днем и сегодня на севере идут тяжелейшие бои. При этом добавил, что никаких предпосылок для оккупантов "окружить противника" в северных районах нет.

"Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то – вообще не понятно", – процитировала слова основателя ЧВК его пресс-служба.

Пригожин признал, что Бахмут "завтра не будет взят". Причиной тому он назвал тяжелое сопротивление и "перемалывание". Действия российских военных преступников топ-оккупант с циничной возвышенностью охарактеризовал как "работу мясорубки".

"Чтобы мясорубка исправно работала, невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать. Праздника не будет в ближайшее время. Поэтому рассуждать и деморализовать всех своими несбывшимися обещаниями абсолютно нет никакого смысла. Создается ощущение, что тут все разбежались и никого нет, Украина пустая, а мы там миндальничаем – зайти не можем. Желающих всех приглашаем: "Вперед, берем автоматы и побежали "окруженного" противника за задницу хватать!" – заистерил Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях пророссийские паблики распространили видео казни "вагнеровцами" наемника из Крыма, который сбежал с фронта и заявил, что "это не его война". Примечательно, что уже второй раз российские военные преступники из рядов ЧВК показывают видео ликвидации оккупанта, который прежде был в плену в Украине и выступил против них: как намек остальным боевикам, что "изменников они достанут всюду".

"Вагнеровец" Дмитрий Якущенко, видео с казнью которого похвастались оккупанты, имел четыре судимости в Украине, начиная с 2000 года. Он отбывал сроки за кражи, посягательства на жизнь чиновника и, наконец, самое серьезное преступление – убийство с особой жестокостью.

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