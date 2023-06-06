Пригожин заявил, что войска Путина могут нанести ядерный удар по Белгородской области: украинцы отреагировали. Видео

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин предположил, что Россия может ударить тактическим ядерным оружием по Белгородской области, где в последние дни проводят рейд российские добровольцы из легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". По его мнению, таким образом российское командование может попытаться остановить продвижение российских добровольцев в регионе, не рискуя получить "ответку" от США и других западных ядерных государств.

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При этом Пригожин выразил сомнение в том, что российский "ядерный потенциал" находится в нормальном состоянии и упомянул о бардаке, царящем в российской армии. Видео с предположением главаря наемников появилось в сети, украинцы живо реагируют на прогноз Пригожина.

На появившемся в сети видео Пригожин заявил, что российские власти могут нанести ядерный удар по Белгородской области. Таким образом, по его словам, Кремль угомонит свой "ядерный зуд" и не нарвется на реакцию со стороны мирового сообщества, ведь Белгородская область является российской территорией.

"Я боюсь, как бы у них не было паскудной мысли ядрену бомбочку на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать – страшно, а по своей кинем. Покажем, какие мы красавчики, психически больные. Глядишь, ВСУ будут стоять в какой-нибудь деревеньке, а мы там, типа, тактическим ядерным оружием. С большим вопросом, если оно будет нормально работать – глядя на то, в каком виде они все остальное держат", – заявил Пригожин.

В то же время он снова повторил сделанное ранее заявление о том, что "вагнеровцы" по собственному усмотрению могут отправиться "на защиту Белгородской области", не спрашивая разрешения у российского минобороны. Однако в этом случае они потребуют, чтобы военное командование РФ также перебралось в Белгородскую область, ведь "если умирать, то всем вместе".

"Мы даем около двух недель министерству обороны освободить нашу землю. Но если, бл*дь, они не освободят нашу землю и, если мы не будем уверены, – а я потребую, чтобы нас туда пустили, потому что иначе они лгут своему народу. Если этого не произойдет, и если ситуация будет ухудшаться, то мы пойдем в Белгород. И мы будем защищать свою землю. Но мы потребуем, чтобы Фрунзенская (там располагается здание минобороны РФ - Ред.) переехала тоже в Белгород. Если умирать, то всем вместе. Мы не позволим доченькам и зятенькам сидеть, намазывать себе ж*пы вазелином, а чтобы простые бабки белгородские или дети– подыхали, как собаки", – заявил Пригожин.

Украинцы на предположения Пригожина отреагировали со свойственным украинскому народу юмором.

"Боже, бомби Белгород!", "Дамбили Белгород 8 лет", "А почему бы и нет?", "Все по плану", "Все точно идет по плану. Я прям уверен, что 23 февраля 2022 года лысый прямо такой план и подписал - "пункт 49: в июне 2023 года тактическим ядерным оружием мы выжжем все от Шебекино до Курска", – смеются комментаторы.

Ранее Пригожин высмеял фантазии минобороны РФ о потерях ВСУ в Донецкой области. Он заявил, что по сравнению со спикером МО РФ Игорем Конашенковым литературный персонаж барон Мюнгхаузен является образцом правдивости.

Заявленные российским оборонным ведомством "1500 убитых за сутки военнослужащих ВСУ", а также десятках уничтоженных единиц западной бронетехники вызвали у Пригожина приступ сарказма. Он заявил, что подобные потери возможны только в случае ужасающих по масштабам и интенсивности боев, в нынешней же ситуации в подобные сводки могут поверить лишь крайне ограниченные потребители российской пропаганды.

Напоследок Пригожин пнул российское оборонное ведомство, заявив, что если сложить все заявленные за время полномасштабного вторжения России "потери Украины", вполне может оказаться, что Конашенков уже пять раз уничтожил все население планеты Земля.