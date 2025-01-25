Прикрывал небо Харьковщины от 'Шахедов': в госпитале скончался депутат от 'ЕС' Василий Сухина. Фото

В субботу, 25 января, стало известно о том, что в госпитале скончался депутат Богодуховского районного совета от "Европейской Солидарности" Василий Сухина. Он с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба партии. Отмечается, что мужчина воевал в 92 ОШБр и в последнее время прикрывал небо Харьковщины от "Шахедов".

"Ушел из жизни Василий Васильевич Сухина. Человек чести и преданности, который с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины. Василий Васильевич был не только достойным представителем своей общины, но и настоящим примером лидера, который искренне болел за людей. Возглавляя постоянную депутатскую комиссию по вопросам социально-экономического развития, коммунальной собственности и развития, он без устали работал над тем, чтобы улучшить качество жизни каждого, кто нуждался в его поддержке. Но когда враг ступил на нашу землю, Василий Сухина без колебаний сменил кабинет на военную форму и добровольно вступил в ряды 92-й отдельной механизированной бригады", – пишет народный депутат из фракции. "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

Она добавила, что путь мужа в войска был полон испытаний. Сначала он служил в пехоте, демонстрируя несокрушимость духа, а впоследствии, из-за ухудшения состояния здоровья, перешел в мобильные группы ПВО, защищавшие небо Харьковщины, сбивая вражеские "Шахеды".

"Его здоровье подточило болезнь, приобретенное во время службы", - добавила Фриз.

Бывший президент и глава партии Петр Порошенко также отреагировал на смерть коллеги. Он рассказал, что 24 февраля 2022 в 9 часов утра Василий уже был в военкомате.

"Дома остались четверо детей. Обнял жену во дворе, чтобы дети не видели, и отправился воевать. Не остановили его и проблемы со здоровьем. Так началась его служба добровольцем в 92 отдельной штурмовой бригаде. Бои за Харьков, позиции у моста в Малиновке, под Чугуевым. Сначала был в пехоте, но после операции на колене Василия на передовую не пустили. Перевелся в мобильную группу ПВО сбивать "Шахеды". На службе удивлялись, что депутат в армии. Он сражался за свое. За свою землю, за свой дом. Верил в Победу, имел большие планы… Мои искренние соболезнования жене, детям, родителям и собратьям Василия. Вечная слава Герою", – написал в соцсетях Петр Порошенко.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко рассказала, что они с военным много раз пересекались на партийных мероприятиях.

"Я всегда буду помнить господина Василия как неравнодушного, патриотичного, порядочного и искреннего человека. Это большая потеря для нашей харьковской команды, для партии "ЕС". Но в первую очередь, это большое горе для семьи. Самые искренние соболезнования родным и близким Василия. Спасибо за пример достойного служения Родине. Светлая память, дорогой коллега", – написала Ирина Геращенко.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб житель Броваров Киевской области, военный Игорь Невмержицкий. Жизнь украинского воина оборвалась 11 декабря 2023 года.

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