'Принесла откуда-то 5 сухпайков': воины 77-й бригады ДШВ рассказали, как собака Жужа спасала их от голода на передовой. Видео

Одержать Победу над российской агрессией в полномасштабной войне украинцам помогают даже животные. Они спасают воинов от голода, рискуя своей жизнью.

Видео дня

Доказательством тому является история бойцов 77-й ОАЭМБр, которым удалось выжить за счет собаки по кличке Жужа. Животное оказалось с ними на позиции и стало поставщиком продуктов в самое сложное время (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Невероятная история о боевой подруге Жуже, которая спасала воинов 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ на передовой", – говорится в описании видеоролика.

"Было у нас пять человек плюс Жужа. Пять пайков. Заходили мы на три дня. И должны были стоять на позиции. Однако случилось так, что провизии нам не могли дать из-за сильных обстрелов. И мы одним пайком питались пятеро человек в сутки плюс Жужа. Она очень голодна была... Мы делились. Мы не думали, что это затянется с трех суток на девять", – рассказал один из бойцов.

Воины не скрывают, что когда еда начала заканчиваться и они делили одну галетку на трех человек, Жуже перепадали крошки.

"Прожили мы на наших пайках 3-4 дня. Дальше Жужа начала по-тихоньку выносить из-под завалов и из-под земли свои. Пайок она не могла разорвать, поэтому выносила, ставила нам под ноги, чтобы мы разрывали. Штуки 4-5 за 4-5 суток она принесла", – рассказали бойцы.

В конце Жужа не оставила своих кормильцев и преодолела 8 км. Один из бойцов даже спас собаку из-под обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная пограничная служба опубликовала видео с четырехлапым подкреплением. Щенки родились прямо на передовой.

Ранее защитники-пограничники сняли милое видео со своих позиций под городом Угледар в Донецкой области. В частности, показали украинцами полевого хомяка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!