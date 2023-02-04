''Пришли в Украину, чтобы все разгромить и уничтожить'': в сети показали, что оставили после себя оккупанты в селе на Николаевщине. Фото

Военные армии РФ еще раз доказывают, что они никто иные, как военные преступники и мародеры, уничтожающие все на своем пути – если не ракетами, то собственными руками. В хаос они превратили одно из сел в Николаевской области, которое ВСУ уже освободили.

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Об этом рассказал начальник полиции региона Сергей Шайхет. В Telegram-канале он опубликовал фото того, что оставили после себя оккупанты (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Можно сказать только одно – эти твари пришли на нашу землю исключительно, чтобы все разгромить и уничтожить. Каждый день полицейские выявляют доказательства военных преступлений, которые совершали ор*ы на уже деоккупированных территориях", – написал правоохранитель.

По его словам, на этот раз специалисты обнаружили места вражеского базирования в еще одном селе Снигиревской объединенной территориальной громаде Николаевщины.

Там, как украинцы уже видели в других деоккупированных местах, захватчики оставили за собой кучу мусора, одежды, шевронов, боеприпасов, жетонов, документов, надписей на стенах.

Также среди вещей оккупанты нашли посылки от детей из РФ с голословной надписью "своихнебросаем". На улицах села обнаружили и вражеские боеприпасы – разорванные и нет.

"Надеюсь, благодаря этим доказательствам каждый военный преступник будет идентифицирован и получит наказание, которого заслуживает", – отметил Шайхет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время отступления из Снигиревки оккупанты вывезли всю коммунальную технику. В самом городе больше всего от действий врага пострадали микрорайоны Птицефабрика и Соцгородок, где в результате обстрелов разрушены большинство зданий.

Специалисты СБУ задержали двух жительниц Снигиревки, которые во время захвата города РФ добровольно присоединились к рядам оккупационной администрации. Они заставляли местных жителей передавать врагу свои данные.

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