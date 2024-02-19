Привлекут частный сектор: в Японии пообещали долгосрочную помощь Украине
В Японии пообещали продолжить оказание помощи Украине, которая борется с полномасштабным российским вторжением. Речь идет о помощи стране в долгосрочной перспективе.
Для этого Токио планирует заручится поддержкой частного сектора. Об этом сказала министр иностранных дел Японии Йоко Камикава в воскресенье, 18 февраля, передает NHK.
Такое заявление прозвучало накануне японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции, которая состоится в Токио 19 февраля. В ней примут участие 130 компаний из Японии и Украины, а также премьер-министр Японии Кисида Фумио и глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
В рамках этих встреч они обсудят планы двустороннего сотрудничества по семи направлениям, включая сельское хозяйство и инфраструктуру.
По словам Камикавы, участие частного сектора имеет важное значение для восстановления и реконструкции Украины. Достижение этих целей будет долгосрочным усилием по восстановлению страны, а также средств к существованию украинского народа, заявила глава МИД.
Она пообещала, что Япония будет предпринимать последовательные усилия, охватывающие различные сектора.
Как сообщал OBOZ.UA, Йоко Камикава 7 января прибыла с неанонсированным визитом в Киев. Глава МИД Японии провела переговоры с представителями украинского правительства и объявила о помощи Украине на $37 млн.
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