Привлекут частный сектор: в Японии пообещали долгосрочную помощь Украине

В Японии пообещали продолжить оказание помощи Украине, которая борется с полномасштабным российским вторжением. Речь идет о помощи стране в долгосрочной перспективе.

Для этого Токио планирует заручится поддержкой частного сектора. Об этом сказала министр иностранных дел Японии Йоко Камикава в воскресенье, 18 февраля, передает NHK.

Такое заявление прозвучало накануне японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции, которая состоится в Токио 19 февраля. В ней примут участие 130 компаний из Японии и Украины, а также премьер-министр Японии Кисида Фумио и глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

В рамках этих встреч они обсудят планы двустороннего сотрудничества по семи направлениям, включая сельское хозяйство и инфраструктуру.

По словам Камикавы, участие частного сектора имеет важное значение для восстановления и реконструкции Украины. Достижение этих целей будет долгосрочным усилием по восстановлению страны, а также средств к существованию украинского народа, заявила глава МИД.

Она пообещала, что Япония будет предпринимать последовательные усилия, охватывающие различные сектора.

Как сообщал OBOZ.UA, Йоко Камикава 7 января прибыла с неанонсированным визитом в Киев. Глава МИД Японии провела переговоры с представителями украинского правительства и объявила о помощи Украине на $37 млн.