Пробивали российскую ПВО в Сирии: что известно о дальнобойных ракетах Tomahawk, которых боятся в Кремле

В Кремле обеспокоены возможностью предоставления Соединенными Штатами Америки Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Они способны поражать цели на расстоянии до 2500 км и уже были успешно применены против российской ПВО в Сирии.

Российский диктатор Владимир Путин признавал, что эти американские ракеты являются мощным оружием. OBOZ.UA собрал все, что нужно знать о "Томагавках" и перспективах их получения и применения Украиной.

Характеристики ракет Tomahawk

Ракета "Томагавк" производства компании Raytheon является средством для решения широкого спектра боевых задач. Вместо штатной боевой части, ядерной или обычной, ракета может выполнять функцию носителя кассетных боеприпасов для поражения групповых рассредоточенных целей (например, самолетов на аэродроме, стоянок техники или мест базирования живой силы). Также "Томагавки" могут быть оснащены разведывательной аппаратурой или оперативно доставлять на большое расстояние полезную нагрузку.

Эти дозвуковые крылатые ракеты большой дальности с турбореактивным двигателем могут совершать полет на предельно малых высотах, из-за чего их труднее обнаружить и уничтожить.

В зависимости от модификации они способны поражать цели от 450 до 2500 километров. Первая версия ракеты Tomahawk TASM способна была поражать цели на расстоянии 450 км, версия этой ракеты Block 2 – 1300 км, Block 3 – 1700 км, Block 4 – более 1600 км, Block Vb – 1670+ км, Block II TLAM-N – 2500 км.

"Томагавки" развивают скорость до 878 км/ч, имеют вес 1440 килограммов и длину 6,25 метра. Они могут иметь ядерную, фугансную и кассетную боевую часть весом до 450 кг.

Стоимость ракеты Tomahawk зависит от модели и покупателя, варьируясь от примерно $1,87 миллиона за самую современную Block V (цена для ВМС США) до $4,25 миллиона за единицу для экспортных контрактов.

Tomahawk против российской ПВО

Крылатые ракеты Tomahawk были использованы в многочисленных военных конфликтах после их принятия на вооружение. По состоянию на август 2017 года было использовано более 2300 ракет для выполнения боевых задач.

В частности, "Томагавки" отличились в Сирии. Там они успешно поражали объекты российской противовоздушной обороны во время боевых действий в 2017-2018 годах, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Пакетные пуски крылатых ракет по аэродромам и объектам в Дамаске и Хомсе показали: российские и сирийские сообщения о массовых "сбиваниях" в основном носили информационный характер – независимые оценки подтвердили, что большая часть боеприпасов достигла целей", – написал он.

Коваленко отметил, что технически причина проста – Tomahawk летит низко, со сложной комбинированной навигацией, его обнаружение радарами дает секунды на реакцию. Поэтому эффективный перехват требует плотной сети РЛС низкого горизонта, мгновенной передачи целеуказаний и синхронизированной работы средств ПВО. А российские системы тогда прикрывали сирийские объекты и не достигли успеха.

Руководитель ЦПИ добавил, что Tomahawk особенно эффективен в пакетных пусках, перегрузка ПВО разными целями увеличивает шанс на успех. Российские системы С-400 или "Панцирь-С1" слабы против Tomahawk.

Как Украина сможет запускать "Томагавки"

Запуск ракет "Томагавк" с плавсредств-носителей осуществляется через торпедные аппараты подводных лодок калибром 533 миллиметра и более, а также с надводных кораблей с пусковых установок типа ABL (Mk 143) и установок вертикального пуска Mk 41 (некоторые типы подводных лодок также оснащены этими вертикальными пусковыми установками).

С 2023 года также возможен наземный запуск благодаря мобильному ракетному комплексу Typhon (наземный вариант пусковой Mk 41). Самолеты не являются носителями крылатых ракет Tomahawk, их не запускают даже со стратегических бомбардировщиков B-52.

На выставке AUSA 2025 в Вашингтоне американская компания Oshkosh Defense представила новую сухопутную установку X-MAV. Этот многоцелевой автомобиль может использоваться для запуска крылатых ракет "Томагавк".

По словам представителей производителя, X-MAV способна поддерживать "будущее дальнобойных боеприпасов". На выставке AUSA 2025 машину представили с четырьмя ракетами Tomahawk. Журналисты отметили, что это соответствует полезной нагрузке наземных ракетных пусковых установок Typhon, которые подвергаются критике за недостаточную мобильность.

"В целом X-MAV выглядит, хоть и менее многофункциональным, но более прагматичным решением, в соответствии с реальными условиями эксплуатации. А в ключе потребностей европейского театра боевых действий решение Oshkosh Defense для европейских стран, включая Украину, также может считаться оптимальным", – отмечают в Defence Express.

Сколько Tomahawk может получить Украина и по каким целям их могут запустить

Как пишет Defence Express, сейчас наиболее распространенной в неофициальных источниках цифрой по количеству ракет Tomahawk в запасах США является 4000 единиц. Однако стоит учитывать, что это лишь ориентировочная оценка по состоянию на 2020 год.

Еще один параметр, который очень важно учитывать – это объем производства Tomahawk, то есть возможность обновлять запасы. Согласно бюджетному запросу Пентагона на 2025 год известно, что в 2023 финансовом году было произведено 68 ракет, в 2024 – 34, а план 2025 охватывал лишь 22 ракеты. На 2026 год запланировано произвести 57 ракет.

В публичном сообщении от 19 декабря 2024 года о заключении контрактов Минобороны США сообщило о предоставлении Raytheon заказ на 401 млн долларов на производство 131 Tomahawk в версии Block V с последующим распределением: 26 для Сухопутных войск США, 16 – для морпехов, а также 11 для Австралии и 78 для Японии. Срок выполнения поставок был определен мартом 2028 года.

Также ранее, в мае 2022 года, Raytheon получила контракт на 154 Tomahawk Block V (70 для ВМС, 54 для морпехов, 30 для армии) за 217 млн долларов сроком до января 2025 года.

"Таким образом текущий известный темп производства крылатых ракет Tomahawk очевидно возможно оценить в около 50 единиц в год. Но эта цифра все же зависит больше от заказа, потому что вряд ли охватывает производственные возможности Raytheon", – сказано в сообщении.

Если США все же предоставят Украине "Томагавки", можно предположить, что первыми целями на территории РФ для них станут заводы по производству "Шахедов", удаленные от границы аэродромы стратегической авиации, а также остатки флота страны-агрессора. К этому перечню могут добавиться и другие объекты, которые наши Силы обороны посчитают нужным поразить, чтобы снизить возможности РФ продолжать агрессию против Украины.

Российская оппозиционерка Ольга Курносова в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала мнение о том, что "Томагавки" могут нацелить на центры принятия решений в России. Речь идет не о Москве, а о резиденциях кремлевского диктатора, которые могут стать законной целью Украины.

Какова позиция США

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Он пойдет на этот шаг, если страна-агрессор Россия не прекратит войну.

По словам американского лидера, Украина хочет получить эти ракеты, и ему, вероятно, придется говорить об этом с РФ.

"Украина очень нуждается в ракетах Patriot. Они хотели бы получить ракеты Tomahawk. Посмотрим. Возможно, мне придется поговорить об этом с Россией. Ракеты Tomahawk – это новый шаг агрессии. Если эта война не будет урегулирована, я пришлю им ракеты Tomahawk. Это невероятное, очень мощное оружие", – сказал он.

Трамп также подчеркнул, что власти РФ не хотят заканчивать войну против Украины, поэтому планирует встречу с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предоставление нового вооружения Киеву. По словам президента США, он намерен "дать Украине то, что поможет заставить Россию прекратить войну".

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер считает, что предоставление американских ракет Tomahawk защитникам Украины должно подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам. Дело в том, что указанные ракеты дают Украине возможность наносить мощные удары вглубь страны-агрессора, что, в конце концов, "может изменить расчеты Путина".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 14 октября сообщил, что во время предстоящего разговора с Дональдом Трампом планирует обсудить возможность передачи Украине систем ПВО "Пэтриот" и крылатых ракет "Томагавк". По его словам, уже определены предварительные контуры решений, которые могут усилить украинскую оборону.

Трамп заявил, что знает, о чем будет просить его украинский президент во время переговоров. Речь пойдет об оружии, в частности о "Томагавках". Американский президент так и не сказал, поставит ли их Украине, но отметил, что Вашингтон имеет большой запас таких ракет. При этом Трамп проигнорировал вопрос журналистов, позволят ли США Украине атаковать "Томагавками" Москву.

